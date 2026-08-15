Đội tuyển Việt Nam giữ thế thượng phong, Malaysia quyết tạo bất ngờ

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều thể hiện quyết tâm giành kết quả thuận lợi, trong cuộc đối đầu được dự báo hấp dẫn giữa một bên là nhà đương kim vô địch đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại và bên kia là đội chủ nhà khát khao tạo bất ngờ.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong cuộc họp báo ngày 15/8, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik cho biết toàn đội đang có trạng thái tốt nhất về lực lượng và thể lực, không có cầu thủ nào gặp chấn thương.

Đánh giá về Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ, đặc biệt là sơ đồ 4-4-2 được đánh giá có tính cân bằng cao. Ông khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra những điểm yếu của Malaysia và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik không muốn đặt nặng lịch sử đối đầu giữa hai đội, đồng thời nhấn mạnh trận bán kết phía trước là một cuộc đấu hoàn toàn mới.

Ông khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành kết quả tốt nhất, đồng thời cho rằng chuỗi 22 trận bất bại là thành tích đáng tự hào nhưng điều quan trọng hơn là toàn đội phải tiếp tục nỗ lực cải thiện.

Tiền đạo Xuân Son cũng đánh giá cuộc đối đầu với Malaysia luôn đặc biệt. Chân sút này cho rằng đối thủ sở hữu đội hình tốt, nhất là ở tuyến tiền vệ và các vị trí chạy cánh. Dù không thực sự thích mặt cỏ “lá gừng” cũ tại sân khách, nhưng Xuân Son khẳng định đây không phải trở ngại lớn và toàn đội đang tập trung vào việc ăn uống, nghỉ ngơi, hồi phục để đạt phong độ tốt nhất.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển quốc gia Malaysia trả lời họp báo trước trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Ở phía Malaysia, Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thừa nhận đội chủ nhà gặp một số khó khăn về lực lượng do chấn thương và việc một số cầu thủ phải trở về câu lạc bộ. Tuy nhiên, ông tin tưởng sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ sẽ giúp Malaysia tạo ra thế trận cạnh tranh trước Việt Nam.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đánh giá Việt Nam là đội bóng mạnh, có khả năng tấn công nhanh và phối hợp tốt. Nhà cầm quân Malaysia đồng thời nhắc lại những bất ngờ từng xảy ra tại World Cup, như Maroc hay Saudi Arabia, để truyền động lực cho các học trò. Theo ông, trong bóng đá luôn có những khoảnh khắc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili của Malaysia cho rằng trận bán kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thậm chí còn hơn một trận chung kết. Dù thừa nhận Malaysia bị đánh giá thấp hơn, cầu thủ này khẳng định đội chủ nhà sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái và nỗ lực tạo bất ngờ trước Việt Nam. Ubaidullah đặt mục tiêu tối thiểu là một trận hòa, song ưu tiên của Malaysia vẫn là giành chiến thắng trên sân nhà trước khi làm khách tại Hà Nội ở trận lượt về. Anh cũng bày tỏ sự tự tin về khả năng phối hợp với đồng đội Rodney ở hàng thủ để hạn chế sức tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 16/8 giờ địa phương, tức 20h00 cùng ngày giờ Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại và Malaysia, đội quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để tạo bất ngờ./.

ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại Malaysia Nhằm giúp các cầu thủ mau chóng hồi phục thể trạng sau chuyến bay, Huấn luyện viên trưởng chủ động giảm khối lượng vận động, tập trung vào các bài thả lỏng và chia nhóm phối hợp nhỏ trong phạm vi hẹp.