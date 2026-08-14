Các trường học ở Thái Lan đồng loạt tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh

Sau vụ xả súng rúng động Thái Lan hôm 7/8, do một nam sinh 14 tuổi gây ra khiến 8 người thiệt mạng, chính phủ nước này đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh.

Theo đó, tại trường Sawasdee Wittaya ở Bangkok, các giáo viên sẽ cẩn thận kiểm tra cặp sách, túi quần, thậm chí cả hộp bút của học sinh ngay tại cổng trường.

Chia sẻ sau khi trực tiếp giám sát hoạt động kiểm tra tại trường Sawasdee Wittaya ở Bangkok, hiệu trưởng Suparong Sawangngamwong hy vọng các biện pháp được triển khai sẽ giúp phụ huynh yên tâm, đồng thời khẳng định trường học nên là một nơi an toàn, nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con cái suốt cả ngày.

Ông cũng cho biết trước đây, trường chỉ kiểm tra ngẫu nhiên cặp sách của học sinh các khối lớp trên hoặc những em có hành vi đáng lo. Tuy nhiên, sau vụ xả súng trên, tất cả học sinh đều thuộc diện kiểm tra.

Ngoài ra, 2 nhân viên bảo vệ và 6 giáo viên cũng được phân công trực theo ca nhằm bảo đảm mọi học sinh đều được phụ huynh đón về an toàn hằng ngày. Trước đó, trường Sawasdee Wittaya cũng đã phối hợp với cảnh sát địa phương để tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp mỗi học kỳ một lần.

Tuy nhiên, hiệu trưởng Suparong Sawangngamwong cho biết nhà trường cần thêm kinh phí để thực hiện những thay đổi cần thiết. Hiện, trường trang bị camera giám sát trên cả 4 tầng song một số camera đã hỏng và cần lắp đặt thêm.

Là một trường công lập nằm giữa khu dân cư giàu có của thành phố Bangkok, Sawasdee Wittaya có hơn 500 học sinh từ 6-12 tuổi cùng 30 giáo viên.

Trong khi đó, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) đã yêu cầu các trường thuộc quyền quản lý của cơ quan này kiểm tra vũ khí, duy trì lực lượng an ninh suốt ngày đêm và áp dụng các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt đối với khách đến trường.

Sau vụ xả súng hôm 7/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị Bộ Nội vụ và cảnh sát ngừng cấp giấy phép sở hữu, mua và mang theo súng, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm soát và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc.

Trên thực tế, những cam kết trước đây về việc siết chặt luật quản lý súng đạn vẫn không thể ngăn chặn các vụ xả súng liên tiếp xảy ra tại Thái Lan.

Một bộ phận phụ huynh đã hoan nghênh các biện pháp trên. Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng các biện pháp mới sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường.

Trong vụ xả súng hôm 7/8, nam sinh 14 tuổi đã dùng khẩu súng của ông mình để sát hại ông bà tại nhà ở khu vực phía Bắc Bangkok, sau đó mang súng đến trường trung học và nổ súng khiến 5 giáo viên, nhân viên nhà trường cùng một nữ sinh 12 tuổi thiệt mạng. Sau vụ tấn công, đối tượng đã tự sát.

Cảnh sát cho biết nữ sinh 12 tuổi bị thương trong vụ xả súng đã tử vong ngày 8/8, đưa tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại trường lên 8 người./.

Thái Lan xây dựng tiêu chuẩn an toàn trường học quốc gia sau vụ xả súng Các trường học bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thông qua các kênh tư vấn sức khỏe tâm thần, gồm đường dây nóng 1300 và 1323, dịch vụ trò chuyện trực tuyến và hệ thống đặt lịch.