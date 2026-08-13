Việt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN

Với quy mô, nền tảng công nghiệp, cơ cấu dân số và thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng, 5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.

Trong 5 nền kinh tế xuất sắc (Fabulous Five) này, Việt Nam nổi lên như một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là đánh giá của nhà kinh tế trưởng toàn cầu Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia trong trao đổi với phóng viên TTXVN.



Theo nhà kinh tế Shan Saeed, trước hết, bảng điểm của các nền kinh tế thuộc ASEAN trong Quý 2 năm 2026 rất đáng chú ý. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,39% so với cùng kỳ năm 2025, đưa tăng trưởng nửa đầu năm 2026 lên 8,18%.

Indonesia tăng trưởng 5,29%, trong khi ước tính sơ bộ của Malaysia cho thấy mức tăng trưởng 5,8%. Philippines tăng trưởng 2,3%. Số liệu chính thức mới nhất của Thái Lan vẫn là mức tăng trưởng 2,8% trong Quý I, trong khi số liệu Quý II vẫn đang chờ công bố. Thông điệp rất rõ ràng: Việt Nam bước vào nửa cuối năm với tốc độ tăng trưởng vượt trội.



Hơn nữa, chất lượng của sự tăng trưởng đó rất quan trọng. Ngành sản xuất - xương sống của cơ cấu xuất khẩu Việt Nam - tăng trưởng 10,23% trong nửa đầu năm 2026, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 10,8%. Xuất khẩu hàng hóa đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%, và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng 11,2% lên 13 tỷ USD.

Đây không còn đơn thuần là câu chuyện về sản xuất giá rẻ; Việt Nam đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực điện tử, máy móc, sản xuất công nghệ cao và chuỗi cung ứng giá trị cao hơn.



Ngoài ra, du lịch đang trở thành một động lực cấu trúc khác. Lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu người trong nửa đầu năm 2026, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025, thúc đẩy ngành dịch vụ, hàng không, khách sạn và tiêu dùng nội địa.



Nguồn nhân lực cũng quan trọng không kém. Dân số nữ ngày càng được giáo dục tốt hơn làm tăng chiều sâu nguồn lao động và tiềm năng năng suất của Việt Nam.

Trong kỳ thi Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức năm 2022, nữ sinh Việt Nam đạt điểm đọc cao hơn nam sinh 18 điểm, trong khi kết quả toán học tương đối cân bằng. Trong nửa đầu năm nay, 29,7% người lao động Việt Nam có bằng cấp hoặc chứng chỉ, tiếp tục xu hướng tăng chất lượng lực lượng lao động.



Sự hội tụ thu nhập đã hoàn thiện bức tranh. Số liệu chính thức của quốc gia cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tăng từ 4.700 USD năm 2024 lên 5.026 USD năm 2025. Xu hướng này đang dần mở rộng tầng lớp người tiêu dùng có thu nhập trung bình của Việt Nam.



Theo nhà kinh tế trưởng Shan Saeed, trong nhóm 5 quốc gia xuất sắc của ASEAN, Indonesia có lợi thế về quy mô; Malaysia nổi bật về công nghệ và khả năng kết nối vốn; Thái Lan ưu thế về chiều sâu công nghiệp; Philippines sở hữu thế mạnh dịch vụ và dân số; trong khi Việt Nam nổi lên về tốc độ sản xuất, nguồn nhân lực và sự hội tụ thu nhập. Việt Nam không chỉ tham gia mà còn đang góp phần định hình chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN./.

Việt Nam đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN Tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.

​