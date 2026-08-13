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Indonesia lần đầu đưa tiêm kích Rafale trình diễn trong lễ Quốc khánh

Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Indonesia cho biết khoảng 81 máy bay, trực thăng của Không quân, Lục quân, Hải quân, Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn quốc gia Indonesia tham gia chương trình.

Minh Thái
Tiêm kích Rafale. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tiêm kích Rafale. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/8, Indonesia cho biết hai tiêm kích Rafale của Không quân nước này sẽ lần đầu tham gia màn trình diễn trên không trong lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Jakarta vào ngày 17/8.

Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Indonesia Prasetyo Hadi cho biết khoảng 81 máy bay và trực thăng của Không quân, Lục quân, Hải quân, Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn quốc gia Indonesia sẽ tham gia chương trình. Ông Prasetyo nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên hai tiêm kích Rafale mà Indonesia sở hữu được đưa vào trình diễn.”

Ngoài Rafale, lực lượng tham gia còn có các tiêm kích F-16, Sukhoi Su-27/30, Hawk 100/200, T-50i Golden Eagle; máy bay vận tải Airbus A400M, CN-295; máy bay Boeing 737-200 cùng nhiều loại máy bay trinh sát, huấn luyện và trực thăng.

Các trực thăng được huy động gồm Super Puma, Caracal, Apache của Lục quân, Panther của Hải quân, AW-169 của Cảnh sát quốc gia, cùng AS365 Dauphin và AW-139 của lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Đội bay biểu diễn Jupiter Aerobatic Team với máy bay KT-1B Woong Bee và đội trực thăng Dynamic Pegasus của Không quân Indonesia cũng dự kiến tham gia chương trình.

Sau khi theo dõi buổi diễn tập tại Phủ Tổng thống Merdeka ngày 12/8, ông Prasetyo đánh giá cao năng lực và tính chuyên nghiệp của các phi công, cho rằng hoạt động điều khiển máy bay chiến đấu và các phương tiện hàng không quân sự đòi hỏi trình độ, khả năng sẵn sàng và mức độ bảo đảm an toàn rất cao.

Ông Prasetyo cho biết một số động tác trong buổi diễn tập tạo cảm giác hồi hộp, đặc biệt khi ba trực thăng bay ở khoảng cách gần nhau, song toàn bộ nội dung diễn ra an toàn. Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Indonesia khẳng định chất lượng nguồn nhân lực của Indonesia, nhấn mạnh việc trang bị phương tiện tốt sẽ giúp phát huy hiệu quả năng lực.

Chính phủ Indonesia đang tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng, đồng thời kỳ vọng có thể huy động nhiều tiêm kích Rafale hơn trong các chương trình trình diễn vào những năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quốc khánh Indonesia #Tiêm kích Rafale #Không quân Indonesia
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