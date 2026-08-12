Lào tổ chức trọng thể Lễ an táng cấp Nhà nước đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Lễ truy điệu và an táng cấp Nhà nước đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đã được tổ chức trọng thể vào chiều 12/8 tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane.

Tham dự buổi lễ có các vị chư tôn giáo phẩm; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào cùng gia đình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào cùng gia đình; gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Cầm Trần Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trường đoàn cũng tham dự buổi lễ. Buổi lễ còn có sự tham dự của các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào, các hội đoàn và đông đảo người dân Lào.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đọc lời điếu, ôn lại lịch sử hoạt động và những phẩm chất đạo đức cách mạng kiên trung, nổi bật của đồng chí Xaysomphone Phomvihane trong suốt hơn 5 thập kỷ cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng và Nhà nước Lào.

Lời điếu khẳng định đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà trí thức cách mạng có năng lực sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có tầm nhìn xa trông rộng, lập trường chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, giàu lòng yêu nước, hy sinh cao cả và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân Lào.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng; điềm tĩnh, cẩn trọng, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và luôn là tấm gương tiên phong trong thực tiễn. Trải qua rèn luyện và thử thách ở nhiều lĩnh vực công tác, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cả cuộc đời cách mạng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Lào, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia và nhân dân lên trên hết. Đồng chí duy trì lối sống giản dị, trong sạch, tiết kiệm, gần gũi với quần chúng, chân thành với đồng chí, đồng đội và rộng lượng với mọi người xung quanh; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc và kỷ luật. Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn nhận được sự kính trọng, tin tưởng từ bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân Lào các dân tộc cũng như bè bạn quốc tế.

Với những cống hiến đó, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều vị trí chiến lược quan trọng, như Ủy viên Trung ương Đảng 8 khóa (từ khóa V đến khóa XII); Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa (khóa X, XI và XII); Đại biểu Quốc hội 7 khóa (từ khóa IV đến khóa X); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước (1 khóa); và Chủ tịch Quốc hội khóa IX và khóa X.

Ghi nhận những đóng góp và công lao to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước Lào và bạn bè quốc tế đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: 17 Huân chương các loại, gồm 2 Huân chương Itxala hạng Nhất, 2 Huân chương Itxala hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì và 5 Huân chương Lao động hạng Ba.

Bên cạnh đó, đồng chí Xaysomphone Phomvihane còn được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh, cùng hơn 22 huân, huy chương và kỷ niệm chương cao quý khác trong và ngoài nước.

Sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc. Đất nước Lào mất đi một người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, một nhà lãnh đạo chiến lược quan trọng và để lại niềm thương tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, bạn bè trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào cam kết tiếp tục giữ vững lý tưởng, bản chất cách mạng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, hiện thực hóa mục tiêu tối cao của Đảng và nguyện vọng của nhân dân cũng như của đồng chí Xaysomphone Phomvihane; đồng thời tiếp tục chăm lo, hỗ trợ gia đình và giáo dục thế hệ trẻ nối nghiệp đóng góp cho đất nước.

Thay mặt gia đình, đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, đã phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ đau thương, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình tổ chức lễ an táng đồng chí Xaysomphone Phomvihane diễn ra trọng thể và chu đáo.

Sau phần lễ chính thức, các nghi thức tôn giáo đã được thực hiện gồm: lễ dâng y cà sa, tụng kinh cầu siêu, ban phúc, nhỏ giọt nước tích đức và đặt hoa, hương trầm tiễn biệt đồng chí Xaysomphone Phomvihane về nơi an nghỉ cuối cùng./.

Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane Ngày 12/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

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