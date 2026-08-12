Làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Canada

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại quốc tế có nhiều biến động, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Canada đang thúc đẩy mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đa dạng hóa thị trường, công nghệ và năng lượng sạch. Việt Nam được đánh giá có thể đóng vai trò tích cực trong tiến trình này.



Thông điệp trên được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) diễn ra tại Ottawa, với sự tham dự của đại diện Chính phủ, Quốc hội Canada và các nước thành viên ASEAN, cùng giới doanh nghiệp, học giả và cộng đồng.



Phát biểu tại sự kiện, Ngoại trưởng Canada Anita Anand khẳng định ASEAN giữ vị trí trung tâm trong tầm nhìn của Ottawa về một khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong khi đó, Đại sứ Indonesia tại Canada, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Ottawa, nhấn mạnh rằng đối thoại, đồng thuận và xây dựng lòng tin tiếp tục là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác.



Canada trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN vào năm 1977 và hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2023. Việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Canada giai đoạn 2026-2030, cùng tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, đang tạo thêm cơ sở để đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu.



Hợp tác với các nước thành viên ASEAN ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Canada đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, Thượng nghị sỹ Clément Gignac, đồng Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Canada-ASEAN, cho rằng ASEAN rất quan trọng đối với Canada và giữ vai trò đáng kể trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này.



Theo ông Gignac, nếu được tính như một khối, ASEAN hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ tư của Canada. Hai bên có nhiều điểm chung về các giá trị cũng như cách tiếp cận dựa trên luật lệ. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc xây dựng quan hệ với những đối tác đáng tin cậy như ASEAN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Canada.



Trong quan hệ giữa Canada và ASEAN, Việt Nam giữ vị trí ngày càng quan trọng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, đồng thời hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Với quan hệ song phương ngày càng phát triển, Việt Nam có thể trở thành cầu nối giúp Canada tăng cường tiếp cận và hợp tác với khu vực Đông Nam Á.



Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên TTXVN, cựu Thượng nghị sỹ Canada Victor Oh cho biết Việt Nam và Canada còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Canada đang có nhu cầu. Ông cho rằng hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác về xe điện, năng lượng sạch và công nghệ thông tin.



Theo ông Victor Oh, Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ và đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada tại ASEAN. Hai nước cần tiếp tục củng cố quan hệ song phương, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt đông đảo tại Canada trong kết nối doanh nghiệp, công nghệ và giao lưu nhân dân.



Cùng chia sẻ đánh giá tích cực về triển vọng quan hệ hai nước, Thượng nghị sỹ Clément Gignac nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng của Canada. Hai bên còn nhiều cơ hội đa dạng hóa quan hệ, từ thương mại đến giáo dục và hợp tác trong lĩnh vực Pháp ngữ.

Ông Gignac cho rằng tương lai quan hệ Canada-Việt Nam rất triển vọng. Việc tăng cường quan hệ với Việt Nam không chỉ tạo thêm cơ hội hợp tác song phương mà còn giúp Canada mở rộng kết nối và hợp tác với các nước ASEAN.



Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, ASEAN và Canada đang đứng trước cơ hội chuyển các cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Trong tiến trình này, quan hệ ngày càng thực chất giữa Việt Nam và Canada có thể trở thành mắt xích quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Canada với khu vực Đông Nam Á./.

59 năm ASEAN: Đoàn kết là “lợi thế cạnh tranh” đặc biệt của Hiệp hội Từ một tổ chức khu vực được hình thành để cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á đang hướng tới định hình vai trò trong một cấu trúc khu vực biến chuyển nhanh chóng.

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