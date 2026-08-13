Dư luận Thái Lan tranh luận về những bất cập trong quản lý súng đạn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, dư luận Thái Lan đang tranh luận những bất cập trong quản lý súng đạn sau khi một nghiên cứu mới công bố cho thấy số lượng súng dân sự tại nước này rất lớn, trong khi công tác kiểm soát súng ngoài hệ thống đăng ký còn nhiều thách thức.

Nghiên cứu “Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin phép sở hữu súng theo Luật Súng, Đạn dược, Chất nổ, Pháo hoa và Vật mô phỏng vũ khí năm 1947” do Phó Giáo sư Sumet Chanpradap, giảng viên Đại học Ramkhamhaeng, cùng các cộng sự thực hiện, cho biết Thái Lan có khoảng 10,34 triệu khẩu súng dân sự, trong đó khoảng 6,22 triệu khẩu được đăng ký và hơn 4 triệu khẩu nằm ngoài hệ thống đăng ký.

Trong giai đoạn từ 2016-2019, súng bất hợp pháp liên quan đến 91.376 vụ án hình sự, cao hơn nhiều so với 25.034 vụ liên quan đến súng đã đăng ký. Số liệu năm 2022 cũng cho thấy Thái Lan có 2.804 người tử vong do súng, tương đương khoảng 3,91 người/100.000 dân.

Trong khi đó, vấn đề quản lý súng càng gây tranh cãi sau khi ban tổ chức lễ kỷ niệm 134 năm Ngày Trưởng Phó huyện và Trưởng làng ở huyện Koh Phangan, tỉnh Surat Thani (diễn ra ngày 10/8) bốc thăm tặng 5 khẩu súng săn cho người tham dự.

Ông Sonchai Sithongkul, thành viên Hội đồng Tổ chức Hành chính tỉnh Surat Thani, xác nhận hoạt động này và đã được tổ chức trong khoảng 3-4 năm qua. Tuy nhiên, người trúng thưởng không được nhận súng ngay mà phải xin giấy phép mua súng (Por.3) theo quy định.

Ông Trairong Jaikwang, Thị trưởng thị trấn Ban Tai, cho biết nếu cơ quan chức năng không cấp giấy phép theo chính sách hiện hành, ban tổ chức sẽ thay súng bằng phần thưởng khác.

Những diễn biến trên làm gia tăng tranh luận về hiệu quả của Luật Súng, Đạn dược, Chất nổ, Pháo hoa và Vật mô phỏng vũ khí năm 1947, cũng như khả năng kiểm soát số súng đang lưu hành ngoài hệ thống đăng ký tại Thái Lan./.

Lại xảy ra nổ súng ở Thái Lan khiến nhiều người bị thương Trong số những người bị thương trong vụ nổ súng có người bị chém, một số bị trúng đạn ở lưng, tay và chân; một trường hợp bị thương nặng do trúng nhiều phát đạn.