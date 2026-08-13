Lại xảy ra nổ súng ở Thái Lan khiến nhiều người bị thương

Ít nhất 6 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tối 12/8 tại một sự kiện ở huyện Dan Khun Thot, tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và đang truy tìm những đối tượng còn lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 tại khu vực trước tượng đài Phokhun Thot, nơi diễn ra một sự kiện mua sắm. Một nhóm đối tượng được cho là đã sử dụng dao và súng săn tự chế tấn công những người có mặt tại sự kiện, khiến 6 người bị thương.

Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa đến Bệnh viện Luang Pho Khun Parisuttho Dan Khun Thot. Một số trường hợp bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima để tiếp tục điều trị.

Theo ban tổ chức sự kiện, vụ việc xảy ra khi chương trình sắp kết thúc và các tiểu thương đang thu dọn hàng hóa. Trong số những người bị thương có người bị chém, một số bị trúng đạn ở lưng, tay và chân; một trường hợp bị thương nặng do trúng nhiều phát đạn.

Điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ súng bắt nguồn từ vụ xô xát liên quan đến việc một nghi phạm bị phát hiện tìm cách lấy trộm xe máy tại khu vực tổ chức sự kiện. Khi chủ xe đến ngăn chặn, hai bên xảy ra xô xát và nghi phạm bị chủ xe cùng người tổ chức sự kiện khống chế. Sau đó, một trong số các đối tượng bỏ trốn, rồi quay lại cùng đồng bọn mang theo dao và súng để tấn công những người tại hiện trường.

Cảnh sát Đồn Dan Khun Thot sau đó đã bắt giữ một nghi phạm và đang thẩm vấn đối tượng này. Lực lượng pháp chứng cũng tiến hành kiểm tra dấu vết thuốc súng trên người nghi phạm để phục vụ điều tra.

Nhà chức trách đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau thảm kịch xả súng do một nam sinh 14 tuổi gây ra tại trường Debsirin Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về an toàn trường học và tình trạng sử dụng súng tại Thái Lan.

Vụ việc cũng khiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phải triệu tập họp khẩn với các cơ quan an ninh, yêu cầu tăng cường kiểm soát sở hữu, mang theo và sử dụng súng, đồng thời tăng cường các chốt kiểm tra vũ khí cũng như xem xét sửa đổi quy định pháp luật về sở hữu súng./.

Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát sở hữu súng Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.