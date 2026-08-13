Động đất tại Colombia: Đẩy nhanh hoạt động cứu hộ trong giai đoạn then chốt

Colombia đang bước vào giai đoạn then chốt của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất có độ lớn 7,4, xảy ra ngày 10/8, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả thảm họa.

Theo số liệu mới nhất do Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella công bố ngày 12/8, ít nhất 265 người đã thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương và gần 500 người vẫn mất tích. Hơn 53.000 người bị ảnh hưởng và hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Tổng thống de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế và 3 ngày quốc tang, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tại các thành phố chịu ảnh hưởng nặng như Cali, Pereira, Manizales và Quibdó, các đội cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm với máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống.

Khoảng 48-72 giờ đầu sau động đất được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng để cứu những người mắc kẹt, song lực lượng cứu hộ khẳng định vẫn tiếp tục tìm kiếm sau thời điểm này.

Nỗ lực cứu trợ cũng đang được thực hiện khẩn trương, sau Mỹ và một số nước, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ đã công bố những khoản hỗ trợ mới. Ủy ban châu Âu ngày 12/8 thông báo dành 2,1 triệu euro (2,4 triệu USD) viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Colombia, tập trung đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người dân tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Thụy Sĩ thông báo dành 1 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 1,2 triệu USD) hỗ trợ Colombia.

Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, 500.000 franc sẽ được chuyển cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và các tổ chức phi chính phủ địa phương để triển khai hỗ trợ khẩn cấp; phần còn lại dành cho khôi phục cơ sở hạ tầng tại các khu vực bị tàn phá.

Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo tiếp tục phối hợp với Chính phủ Colombia. Hiện WFP đang cung cấp lương thực, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chuyển vật tư y tế từ các kho dự trữ trong nước, trong khi Liên hợp quốc chuẩn bị huy động thêm nguồn lực khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu cứu trợ.

Chính phủ Colombia cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này từ chối viện trợ quốc tế vì lý do chính trị, khẳng định việc tiếp nhận các đội tìm kiếm, cứu nạn được thực hiện dựa trên năng lực chuyên môn và khả năng tự bảo đảm trang thiết bị, lương thực cần thiết.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các nghệ sỹ Mỹ Latinh đang tổ chức một chương trình hòa nhạc gây quỹ cho nạn nhân động đất tại Colombia và Venezuela.

Chương trình “Unidos por Los Nuestros” dự kiến diễn ra tại Miami ngày 16/8, với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như Marc Anthony, Luis Fonsi, Chayanne, Feid và Ricardo Montaner. Toàn bộ tiền quyên góp và bán vé sẽ được sử dụng cho các hoạt động cứu trợ trước mắt và phục hồi lâu dài, trong đó có sửa chữa nhà ở, trường học và hỗ trợ trẻ em.

Trước đó, chương trình chỉ nhằm gây quỹ hỗ trợ Venezuela sau các trận động đất mạnh hồi tháng 6, nhưng kế hoạch đã được mở rộng để hỗ trợ Colombia sau thảm họa mới nhất.

Trong khi đó, người dân tại nhiều địa phương tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp nước, thực phẩm và hiến máu. Hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời do nhà cửa bị phá hủy hoặc lo ngại dư chấn. Cơ quan địa chất Colombia đã ghi nhận khoảng 130 dư chấn kể từ trận động đất./.

Động đất tại Colombia: Mexico và El Salvador triển khai cứu trợ khẩn cấp Mexico và El Salvador đang triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới Colombia nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra hôm 10/8 tại quốc gia Nam Mỹ.