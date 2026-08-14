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Mỹ lộ chiến lược hạt nhân mới, răn đe các bên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby cho biết chiến lược hạt nhân mới nhằm răn đe các bên có ý định sử dụng loại vũ khí này bằng cách thiết lập một giới hạn rõ ràng.

Viết Thành
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Mỹ lộ chiến lược hạt nhân mới, răn đe các bên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ muốn răn đe các bên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz.

Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán tìm giải pháp lâu dài cho xung đột Trung Đông.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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