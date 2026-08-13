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Iran khẳng định nắm trọn quyền kiểm soát Eo biển Hormuz

Đại diện IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, bác bỏ tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã nắm quyền quản lý tuyến đường này.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định nắm trọn quyền kiểm soát Eo biển Hormuz

Nổ tại cảng Rotterdam của Hà Lan gây thương vong

Nắng nóng cực đoan gây thiệt hại nặng tại nhiều khu vực trên thế giới

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran kiểm soát Eo biển Hormuz #phản đối tuyên bố của Mỹ #tình hình an ninh eo biển #tai nạn tại cảng Rotterdam #ảnh hưởng của nắng nóng toàn cầu

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