Israel và Liban xem xét 4 nước giám sát giải giáp Hezbollah

Ngày 12/8, truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin cho biết Israel và Liban đang xem xét danh sách sơ bộ gồm 4 nước có thể cử lực lượng tới Liban để giám sát quá trình giải giáp Hezbollah, gồm Anh, Italy, Thụy Sĩ và Indonesia.

Nội dung này được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian tại Rome hồi tuần trước. Tuy nhiên, thảo luận vẫn ở giai đoạn đầu và Mỹ sẽ quyết định cuối cùng về thành phần tham gia cơ chế giám sát.



Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 12/8 tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại vùng mà nước này gọi là “khu vực an ninh” ở miền Nam Liban, đồng thời tiếp tục hoạt động tại các khu vực ở Syria và Dải Gaza.

Phát biểu trong chuyến thị sát lực lượng Israel tại miền Nam Liban, ông Katz khẳng định Israel “sẽ không rút khỏi” các khu vực an ninh này. Theo tuyên bố của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, khu vực an ninh ở miền Nam Liban hiện kéo sâu khoảng 10 km vào lãnh thổ Liban.



Trong khi đó, Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án việc Israel phá hủy có hệ thống tại miền Nam Liban, cho rằng các cuộc tấn công, đột kích, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng và cơ sở tôn giáo là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Ông bác bỏ lập luận cho rằng các làng mạc và thị trấn trong khu vực đều là “cơ sở quân sự” và không thể lấy đó làm lý do để phá hủy nhà cửa, buộc người dân phải di dời và ngăn họ trở về.

Quân đội Liban cho biết cùng ngày, lực lượng Israel đã cho nổ một số công trình tại làng Zawtar al-Sharqiya, gồm trụ sở chính quyền địa phương, trường học, phòng khám, nhà trẻ và một số nhà dân.

Những diễn biến trên xảy ra sau thỏa thuận khung Israel-Liban đạt được cuối tháng 6 dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong đó bao gồm việc giải giáp Hezbollah, Israel từng bước rút quân khỏi miền Nam Liban và quân đội Liban triển khai tới khu vực này, trước mắt tại các “vùng thí điểm”.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ tám giữa Israel và Liban tại Rome vào tháng 9./.

Liban và Israel nối lại đàm phán trực tiếp về giải giáp Hezbollah Dưới sự trung gian của Mỹ, hai bên bước vào vòng đàm phán mới nhằm mở rộng các khu vực thí điểm, thúc đẩy lộ trình giải giáp Hezbollah và tiến tới Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban.