Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình về Gaza bác bỏ thỏa thuận tài chính với Hamas

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đặc phái viên của Hội đồng Hòa bình về Gaza Nickolay Mladenov ngày 12/8 khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận tài chính nào giữa cơ quan này và Hamas, sau khi Đài phát thanh công cộng Kan của Israel đưa tin Hội đồng Hòa bình đã nhất trí chi trả 400 triệu USD khoản nợ của Hamas đối với các bên ngoài.

Trong bài đăng bằng tiếng Hebrew trên mạng xã hội X, ông Mladenov, đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình tại Gaza, tuyên bố: “Những thông tin cho rằng có một thỏa thuận tài chính giữa Hội đồng Hòa bình và Hamas là sai sự thật. Không có đề xuất nào như vậy được thảo luận, đàm phán hay xem xét, và vấn đề này cũng sẽ không được đưa ra bàn thảo trong tương lai.” Ông nhấn mạnh Hamas sẽ không có bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý Gaza và sẽ không được tiếp cận các nguồn quỹ.

Theo ông Mladenov, các khoản tiền của Hội đồng Hòa bình không được chuyển qua Hamas. Ông nói: “Mọi hợp đồng đều phải trải qua quá trình thẩm tra và phê duyệt; mọi dự án đều được xác minh trước khi thanh toán, và tất cả các tài khoản đều hoàn toàn mở để chính phủ các nước tài trợ kiểm toán.”

Một quan chức khác của Hội đồng Hòa bình cho biết điều khoản số 5 trong lộ trình 15 điểm về Gaza không đồng nghĩa với một thỏa thuận tài chính với Hamas.

Theo quan chức này, điều khoản trên cho phép xem xét các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng một cách độc lập, chẳng hạn tiền lương chưa thanh toán cho các nhân viên công vụ hoặc các khoản phải trả cho những nhà cung cấp thực sự đã cung cấp dịch vụ cho người dân.

Tuy nhiên, điều này “không nên bị nhầm lẫn với việc thanh toán cho Hamas hoặc chi trả các nghĩa vụ liên quan đến khủng bố, tham nhũng hay quản lý tài chính yếu kém”./.

Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình Gaza Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép NCAG bắt đầu các nhiệm vụ lâm thời của mình bên trong Dải Gaza, thúc đẩy thỏa thuận triển khai lực lượng ổn định quốc tế để giám sát lệnh ngừng bắn.