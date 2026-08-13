Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán tìm giải pháp lâu dài cho xung đột Trung Đông

Liên hợp quốc ngày 12/8 kêu gọi các bên đối thoại và đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện, lâu dài cho xung đột tại khu vực Vùng Vịnh và Biển Đỏ.

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres đang theo dõi sát các diễn biến liên quan xung đột tại Trung Đông, đặc biệt tình hình tại và xung quanh eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Ông nhấn mạnh chỉ thông qua đối thoại và đàm phán mới có thể đạt được giải pháp bền vững, qua đó khôi phục ổn định, củng cố lòng tin và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại khu vực.

Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo mọi hoạt động cản trở vận tải biển ở Biển Đỏ và khu vực Bab al-Mandab sẽ gây khó khăn cho các nỗ lực đưa hàng cứu trợ vào Yemen.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng.

Trong khi đó, Pakistan đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết Islamabad đang tìm cách đưa hai bên trở lại đối thoại và ngăn chặn những động thái làm suy yếu tiến trình hòa bình.

Trước đó, các quan chức Pakistan đã trao đổi với đại diện Iran, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Kuwait về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi hiện ở Tehran và ngày 12/8 đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Hai bên thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề an ninh khu vực. Ông Rezaei khẳng định Iran coi Pakistan là đối tác có vị trí đặc biệt và mong muốn mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này./.

LHQ cảnh báo vụ tấn công ở Biển Đỏ làm gia tăng bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu LHQ nhấn mạnh mọi hành vi tấn công nhằm vào tàu dân sự và thuyền viên đều không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do, an toàn hàng hải.