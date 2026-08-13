Mỹ và Iraq nhất trí thời điểm chấm dứt sứ mệnh quân sự liên minh quốc tế

Iraq và Mỹ đã nhất trí về thời điểm kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại quốc gia Trung Đông này, trong đó Washington dự kiến hoàn tất việc rút quân vào cuối tháng 9.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12/8, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã gặp Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tại thủ đô Baghdad.

Sau cuộc gặp, Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết hai bên đã đạt đồng thuận cuối cùng về việc kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh theo thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Washington của ông al-Zaidi hồi giữa tháng 7.



Theo tuyên bố của Thủ tướng Iraq, ngày 30/9 sẽ là thời hạn cuối cùng để kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq và hoàn tất tiến trình rút lực lượng Mỹ. Ông cho rằng từ ngày 1/10, Iraq sẽ bước vào “kỷ nguyên mới”, không còn sự hiện diện quân sự nước ngoài và có thể thực thi đầy đủ chủ quyền trên lãnh thổ.



Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington dự kiến hoàn tất việc rút quân vào ngày 3/9, sớm hơn thời hạn mà phía Iraq công bố. Quan chức này không cho biết số binh sỹ Mỹ còn lại tại Iraq cũng như địa điểm lực lượng này sẽ được tái bố trí. Phía Mỹ đánh giá lực lượng an ninh Iraq hiện đủ khả năng đảm nhiệm vai trò chủ lực trong cuộc chiến chống khủng bố sau khi liên minh hoàn thành sứ mệnh.



Mỹ đã rút phần lớn lực lượng khỏi các căn cứ tại Iraq trong năm 2025, song vẫn duy trì hiện diện tại khu tự trị người Kurd ở miền Bắc. Các cơ sở này từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực.



Trong khi đó, cùng ngày, hãng Al Jazeera dẫn các nguồn tin Iraq cho biết Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Qaani đã tới Baghdad hồi đầu tuần và có các cuộc gặp kín với một số lãnh đạo chính trị, an ninh Iraq cùng các chỉ huy lực lượng bán quân sự dòng Shi'ite. Nội dung thảo luận được cho là liên quan kế hoạch của Chính phủ Iraq nhằm giải giáp các nhóm vũ trang.



IS từng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Tây và miền Bắc Iraq từ năm 2014, sau đó liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu được thành lập để hỗ trợ Iraq chống tổ chức này. Việc kết thúc sứ mệnh của liên minh đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn lực lượng an ninh Iraq tự đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong bảo đảm an ninh và chống khủng bố./.

Iraq đẩy nhanh việc rút quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu Thủ tướng Iraq cho biết nước này sẽ thúc đẩy rút sớm lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, coi đây là bước cần thiết để giảm căng thẳng với các nhóm vũ trang và tăng quyền kiểm soát an ninh quốc gia.