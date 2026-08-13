LHQ cảnh báo vụ tấn công ở Biển Đỏ làm gia tăng bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 12/8, Liên hợp quốc cảnh báo vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng ngoài khơi bờ biển gần phía Nam Yemen có nguy cơ làm bùng phát trở lại tình trạng mất an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và gia tăng bất ổn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, vụ việc xảy ra ngày 11/8 trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, sau thời gian dài bị gián đoạn do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Thông tin ban đầu cho thấy con tàu bị tập kích khi đang đi qua khu vực ngoài khơi miền Nam Yemen. Các chi tiết về số người thương vong, danh tính con tàu và thủ phạm vụ tấn công chưa được xác nhận đầy đủ.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cảnh báo vụ việc đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc về an toàn của thuyền viên và hoạt động của các tuyến vận tải biển quốc tế đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và kênh đào Suez. Đây là hành lang hàng hải chiến lược, kết nối châu Á với châu Âu và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển container, năng lượng, nguyên liệu thô và nhiều mặt hàng thiết yếu trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian qua, các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Biển Đỏ đã khiến nhiều hãng vận tải biển phải điều chỉnh hải trình, chuyển hướng tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez, làm tăng đáng kể thời gian vận chuyển, chi phí nhiên liệu, phí bảo hiểm và cước vận tải, đồng thời gây sức ép lên chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa.

Liên hợp quốc nhấn mạnh mọi hành vi tấn công nhằm vào tàu dân sự và thuyền viên đều không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do, an toàn hàng hải.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án việc lực lượng Houthi tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự đi qua Biển Đỏ, cảnh báo các hành động này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực và tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế.

Vụ tấn công mới nhất cho thấy tình hình an ninh tại Biển Đỏ tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn leo thang, bảo vệ dân thường và duy trì hoạt động thông suốt của một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới./.

Houthi bị nghi đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu hàng Ấn Độ trên Biển Đỏ Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen đã cứu toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu hàng MSV Faize Noore Oliya treo cờ Ấn Độ sau khi con tàu bị tấn công và chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi thành phố cảng Hodeida.