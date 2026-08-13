Mỹ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz

Ngày 13/8, Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Mỹ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.



Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Hossein Taeb - người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - nêu rõ “eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Iran” và rằng tình hình an ninh ở nước này vẫn ổn định.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đánh giá sai tình hình tại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, ông Araghchi lưu ý những sai sót về thông tin tình báo đã dẫn đến những đánh giá không chính xác của Mỹ liên quan đến các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran cũng như đối với eo biển chiến lược trong thời gian qua.



Cũng trong ngày 13/8, nghị sỹ Behnam Saeedi và là thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết, theo chính sách hiện nay của nước này, tàu quân sự Mỹ không được đi qua eo biển Hormuz và tàu của Israel bị cấm tuyệt đối.



Iran phát đi những thông điệp mới nhất nói trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington đang "hoàn toàn kiểm soát" eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát này. Ông còn cho biết Hải quân Mỹ đang thiết lập "bức tường thép" trên tuyến hàng hải chiến lược.



Trước đó một ngày, “Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Persian" (PGSA) - một cơ quan mới được thành lập của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz - cũng bác bỏ tuyên bố của các quan chức Mỹ nói rằng eo biển đã được mở lại.

Trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết việc các quan chức Mỹ liên tục đưa ra tuyên bố về tình trạng của eo biển không làm thay đổi tình hình thực tế theo chính sách hiện nay của Iran.

Hiện eo biển này vẫn chưa được mở lại và sẽ chỉ được mở khi các bên đáp ứng những điều kiện do Tehran đưa ra.



Hôm 11/8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thay đổi cách tiếp cận và đáp ứng các điều kiện của Iran.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Rezaei nêu rõ yêu cầu của Iran là Mỹ phải chấm dứt xung đột và các cuộc chiến trong khu vực, bao gồm ở Dải Gaza và xung đột Israel - Hezbollah, phải được giải quyết.



Lâu nay, Mỹ và Iran vẫn đưa ra các tuyên bố khác nhau, thậm chí trái ngược, về tình trạng eo biển Hormuz. Hiện tại, Iran và Oman đang đàm phán về việc xác lập tuyến hàng hải mới qua eo biển này nhưng tiến trình đàm phán chưa hoàn tất.

Theo quan điểm của phía Iran, ngay cả khi hai bên thống nhất được về hải trình mới, thỏa thuận này cũng chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz và Mỹ phải đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra./.

Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz Iran và Oman đang hoàn tất đàm phán về một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, được kỳ vọng đáp ứng lợi ích an ninh của hai nước giữa lúc khu vực tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng Iran-Mỹ.

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