Robot Trung Quốc tự thay pin trong 3 phút, mở ra kỷ nguyên nhà máy 24/7

Công ty robot UBTech có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu robot hình người công nghiệp mới mang tên Walker S2 với khả năng tự thay pin mà không cần con người hỗ trợ.

Công ty robot UBTech có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa giới thiệu mẫu robot hình người công nghiệp mới mang tên Walker S2 với khả năng tự thay pin mà không cần con người hỗ trợ. Giới doanh nghiệp này cho rằng đây là bước tiến quan trọng đối với các hệ thống sản xuất vận hành liên tục trong nhà máy.

Walker S2 được ra mắt tại một triển lãm công nghệ ở Thâm Quyến trung tuần tháng Tư. Tại sự kiện, nhiều robot hình người được trưng bày, thực hiện nhiệm vụ chào đón khách tham quan và trình diễn các thao tác tự động.

Điểm đáng chú ý nhất của Walker S2 là hệ thống tích hợp cho phép robot tự thay pin hoàn toàn mà không cần tắt máy. Theo UBTech, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng ba phút, giúp giảm thời gian gián đoạn hoạt động trong môi trường công nghiệp.

Theo UBTech, hệ thống của Walker S2 sử dụng kiến trúc pin kép với khả năng cân bằng năng lượng theo thời gian thực, cho phép robot chuyển đổi liên tục giữa các nguồn điện mà không bị gián đoạn. Mô-đun pin cũng được thiết kế như một phần cấu trúc của robot, đóng vai trò trong khung thân máy.

Ngoài ra, Walker S2 còn được trang bị hệ thống phối hợp hai cánh tay, giúp robot có thể tự căn chỉnh và thay thế pin bằng các thuật toán định vị và điều khiển tự động.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa tổng số robot được lắp đặt trong các môi trường sản xuất trên toàn cầu./.