Bản tin 60s ngày 14/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đội tuyển Lào bị điều tra vì nghi án dàn xếp tỷ số tại ASEAN Cup 2026.

Lý do ô tô Hà Nội vi phạm 96 lần chủ xe mới trình diện, bị phạt gần 500 triệu đồng.

Ba con diều gắn đèn chớp lại khiến nhiều chuyến bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.

Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI sai lệch vụ bạo hành ở chùa Bầu.

Miền Bắc sắp đón mưa dông sau đợt nắng nóng gay gắt.

Mỹ muốn răn đe các bên có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz.

Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán tìm giải pháp lâu dài cho xung đột Trung Đông./.