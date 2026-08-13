VFF lần đầu tiên tổ chức Giải Bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia-Trường Tươi Cup 2026

Ngày 13/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Tập đoàn Trường Tươi tổ chức Lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia - Trường Tươi Cup 2026.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong công tác phát triển bóng đá trẻ Việt Nam khi đây là lần đầu tiên VFF tổ chức sân chơi dành riêng cho các cầu thủ nam lứa tuổi 16.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo thêm môi trường thi đấu chuyên nghiệp, thường xuyên và chất lượng cho các cầu thủ trẻ, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam, đặt kỳ vọng sân chơi mới sẽ tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

Mùa giải đầu tiên của Giải Bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 có sự tham gia của 10 đội trẻ thuộc các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trên cả nước.

Danh sách 10 đội tham dự Giải được chia thành hai bảng đấu, trong đó bảng A gồm 6 đội là Công an Hà Nội, Thể Công-Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Bảng B gồm 4 đội là Ninh Bình, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng loại Giải Bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 29/11/2026. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn (2 lượt với bảng A và 3 lượt với bảng B), sân nhà - sân khách tại mỗi bảng. Kết thúc vòng loại, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết.

Vòng chung kết của giải đấu dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026. Nhóm 4 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng loại sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc và tìm ra nhà vô địch đầu tiên trong lần đầu tổ chức sân chơi dành cho các cầu thủ nam lứa tuổi 16 của bóng đá Việt Nam.

Sự kiện ra mắt Giải Bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 Quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là bước tiến mới trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ quốc gia, góp phần hoàn thiện lộ trình phát triển cầu thủ trẻ theo các nhóm tuổi, giúp những gương mặt triển vọng có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành trên hành trình hướng tới bóng đá chuyên nghiệp./.

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