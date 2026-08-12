Mở bán vé online trận bán kết lượt về ASEAN Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia

Để phục vụ nhu cầu của khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch mở bán vé trực tuyến trận đấu bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Malaysia trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Khán giả có thể tìm mua vé trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU). Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng Techcombank OneU như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé trận đấu được bán với các mệnh giá từ 300.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé đến cao nhất là 700.000 đồng/vé. Thời gian mở bán từ 14 giờ ngày 13/8 đến 14 giờ ngày 14/8.

​Khán giả có thể nhận vé trực tiếp tại Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) với thời gian trả vé dự kiến từ ngày 18/8/2026 đến 19/8/2026, hoặc tại các địa điểm giao vé là Trung tâm Dịch vụ Hà Đông (107 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) hoặc Giao dịch Trung tâm (75 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

Theo kế hoạch, vào ngày mai 13/8, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi bước vào trận bán kết lượt đi với đội chủ nhà.

Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là hướng đến một kết quả có lợi trên sân của Malaysia, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi có màn tái đấu trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới./.

Đội tuyển Việt Nam cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch Phát biểu trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết đội tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch.