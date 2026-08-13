"Đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ và sẽ chiến đấu hết mình"

Hôm nay (13/8), đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia để chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur vào 20 giờ ngày 16/8 (giờ Việt Nam).



Trước chuyến làm khách tại Malaysia, cầu thủ Trương Tiến Anh khẳng định đội tuyển đang dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu với Malaysia, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là một trong những điểm mạnh của đội.

Theo Trương Tiến Anh, ban huấn luyện và các cầu thủ đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó tập trung phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội chủ nhà.

“Đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã có sự chuẩn bị và phân tích chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia," Trương Tiến Anh chia sẻ. "Đây là một đối thủ khó chịu, đặc biệt khi chúng ta phải thi đấu trên sân khách. Vì vậy, toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao và cố gắng mang về niềm vui cho người hâm mộ.”

Malaysia được xem là một trong những đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam khi hai đội từng chạm trán nhau ở nhiều giải đấu.

Ở đấu trường ASEAN Cup, Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau nhau tổng cộng 15 lần, trong đó "các chiến binh Sao vàng" thắng 9 trận, hòa 3 trận; còn Malaysia thắng 3 trận. Tuyển Việt Nam ghi được tổng cộng 22 bàn (1,47 bàn/trận), Malaysia ghi được 15 bàn (1 bàn/trận).

Đáng chú ý, từ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2018 đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa từng nhận bàn thua nào trong những cuộc chạm trán đội tuyển Malaysia.

Dù Việt Nam có thành tích đối đầu tích cực trước Malaysia song Tiến Anh cho rằng những thống kê trong quá khứ không có nhiều ý nghĩa khi trận đấu chưa diễn ra.

“Trước trận đấu này, nhiều người nhắc đến những thống kê trong quá khứ, nhưng cá nhân tôi và toàn đội không quá quan tâm. Gặp đối thủ nào thì chúng ta cũng phải thi đấu với sự tôn trọng. Toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm cho trận bán kết lượt đi trên đất Malaysia,” Tiến Anh nói.

Tiến Anh cho biết tuyển Việt Nam sẽ đối mặt nhiều khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ lá gừng. Tuy nhiên, tiền vệ này hy vọng toàn đội sẽ sớm thích nghi để có thể thi đấu tốt trong trận bán kết lượt đi.

Nói về nhận định của huấn luyện viên trưởng Malaysia rằng Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, Tiến Anh cho rằng ở vòng đấu này, không có khoảng cách rõ ràng giữa các đội.

“Đến vòng này rồi thì tôi nghĩ không có đội nào trên đội nào. Đó là nhận định của huấn luyện viên đối phương, còn đội tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ. Khi ra sân, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình,” Tiến Anh khẳng định.

Tiến Anh cho rằng tinh thần đoàn kết là điều khiến anh hài lòng nhất ở đội tuyển Việt Nam sau những gì cả đội đã thể hiện ở vòng bảng.

“Qua vòng bảng, tôi nghĩ toàn đội đã luôn vì nhau, cùng cố gắng. Đặc biệt nhất là sự đoàn kết. Khi đoàn kết, chúng ta sẽ tạo ra một tập thể mạnh,” tiền vệ này cho biết./.

Đội tuyển Việt Nam cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch Phát biểu trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Thành Chung cho biết đội tuyển Việt Nam luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch.