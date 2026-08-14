Lực lượng Houthi gia tăng hoạt động, mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông

Các hoạt động mới của lực lượng Houthi tại Yemen và Biển Đỏ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đặt ra những tác động đối với an ninh hàng hải và tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Trong những diễn biến gần đây, lực lượng Houthi đã tăng cường các hoạt động tại Yemen và khu vực Biển Đỏ, đồng thời đưa ra các tuyên bố liên quan đến Iran và tình hình khu vực. Một số cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, Saudi Arabia và các lực lượng liên kết với chính phủ Yemen làm gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng tiếp tục lan rộng. Giới phân tích cho rằng động thái của lực lượng Houthi có thể vừa liên quan đến tình hình khu vực, vừa nhằm củng cố vị thế trong các vấn đề của Yemen. Diễn biến này cũng đặt ra thách thức đối với nỗ lực duy trì ổn định tại Yemen cũng như khu vực./.