Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ

Ký ức về “người bạn lớn” của Việt Nam vẫn được người dân Quảng Trị gìn giữ như một phần đẹp đẽ của lịch sử và thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức ấy qua những công trình, địa danh mang tên Fidel.