Xã hội

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ

Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập hơn 1.700 hài cốt liệt sỹ, đạt 24,5% kế hoạch, thể hiện nỗ lực lớn trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính.

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Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cho biết thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” (từ 15/3/2026), đến nay các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ, đạt 24,5% kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chiến dịch 500 ngày đêm #hài cốt liệt sỹ
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CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

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