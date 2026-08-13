Thành phố Huế hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sỹ

Ngày 13/8, thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 42/42 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hơn thời hạn đề ra trong kế hoạch.

Đây là kết quả nổi bật trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng đã khai quật 7.282 phần mộ liệt sỹ tại 42 nghĩa trang, hoàn thành 100% số mộ cần khai quật, lấy mẫu. Theo kế hoạch của thành phố, nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành vào ngày 20/8.

Trong số các phần mộ được khai quật, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Một số nghĩa trang có tỷ lệ lấy được mẫu cao như Nghĩa trang liệt sỹ Vinh Hiền (xã Vinh Lộc), Nghĩa trang liệt sỹ Thủy Thanh (phường Thủy Thanh), Nghĩa trang liệt sỹ Hương Long (phường Kim Long), Nghĩa trang liệt sỹ Lộc Điền và Nghĩa trang liệt sỹ Lộc An (xã Lộc An).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” do Chính phủ phát động, thành phố xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim,” trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh thực hiện chiến dịch; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ không có thông tin tại các nghĩa trang để giám định ADN gặp không ít khó khăn.

Trước yêu cầu “chạy đua với thời gian,” thành phố xác định phải hoàn thành việc lấy mẫu trước khi bước vào mùa mưa, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chuyên môn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và lực lượng liên quan, cùng nhiều cách làm phù hợp thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, đến nay thành phố đã hoàn thành lấy mẫu, sớm hơn 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Quân khu 4, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố; sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và đặc biệt là vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm.”

Thành phố tập trung đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào; đồng thời tăng cường tìm kiếm, quy tập trong nước, huy động tối đa nguồn lực của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tìm kiếm các mộ tập thể.

“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện vì đây là trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước,” ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh./.

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ, đạt 24,5% kế hoạch Các địa phương đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ. Số lượng mẫu được lấy hằng ngày tăng mạnh, trung bình khoảng 2.000-3.000 mẫu/ngày.