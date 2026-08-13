Lào Cai tổ chức Lễ hội mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Y Tý-Sức hút Đại ngàn”

Ủy ban Nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Y Tý-Sức hút Đại ngàn.”

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 22/8 đến 15/11, tập trung giới thiệu cảnh sắc mùa lúa chín, biển mây, văn hóa các dân tộc và những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Theo kế hoạch, các hoạt động chính diễn ra trong hai ngày 11 và 12/9 tại khu vực chợ trung tâm xã Y Tý và một số điểm du lịch trên địa bàn.

Lễ hội gồm các hoạt động trải nghiệm hái, chế biến trà; không gian văn hóa ẩm thực “Hương sắc Sim San;” hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; chương trình khai mạc; Giải chạy “Mùa vàng Y Tý” và Giải leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn lần thứ nhất năm 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc vào sáng 12.9. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, địa phương bố trí không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống.

Hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương qua livestream cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện. Du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa của đồng bào Hà Nhì tại thôn Choản Thèn.

Trước đó, tối 11/9 diễn ra Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc xã Y Tý. Đây là dịp giới thiệu những bộ trang phục gắn với đời sống, phong tục và nghề thủ công của đồng bào H’Mông, Dao, Hà Nhì và các dân tộc trên địa bàn.

Các hoạt động thể thao được tổ chức gắn với cảnh quan vùng cao. Ngày 6/9, Giải chạy “Mùa vàng Y Tý” diễn ra với ba cự ly 5 km, 20 km và 42 km. Các cung đường chạy qua khu vực ruộng bậc thang và bản làng đặc trưng, tạo điều kiện để vận động viên khám phá cảnh sắc Y Tý trong mùa lúa chín.

Ngày 15/11, Giải leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức. Đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860 m, là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để trekking, săn mây và khám phá cảnh quan vùng cao.

Lễ hội mùa Thu năm 2026 được xã Y Tý tổ chức với mục tiêu từng bước xây dựng thành sự kiện du lịch thường niên, tạo thêm sản phẩm thu hút du khách vào mùa Thu.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và quảng bá sản vật, địa phương kỳ vọng mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công và thu hút đầu tư vào các dịch vụ du lịch.

Với lợi thế về ruộng bậc thang, biển mây, cảnh quan núi rừng và bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc, Y Tý đang từng bước khai thác những giá trị riêng để tạo sức hút đối với du khách.

Lễ hội mùa Thu năm nay được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Y Tý đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh Lào Cai, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

Lào Cai sắp tổ chức Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" năm 2026 Lễ hội Cốm là hoạt động thường niên nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Tú Lệ đến với du khách trong và ngoài nước.