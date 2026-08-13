Lào Cai: Mù Cang Chải bước vào mùa trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn

Mù Cang Chải đang dần được biết đến như một điểm đến dành cho những trải nghiệm năng động, chứ không phải chỉ là điểm ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín. Thiên nhiên, hoạt động thể thao, văn hóa bản địa và những lễ hội đặc trưng cùng tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Đèo Khau Phạ

Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng,” Trail & Chill mùa vàng, lễ hội cốm Tú Lệ, giải chạy Ultra Trail Mù Cang Chải và lễ hội hoa tớ dày lần lượt diễn ra, mang đến nhiều lý do để du khách lên Tây Bắc trong những tháng đẹp nhất năm.

Chuỗi sự kiện mở màn bằng Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng 2026,” khai mạc ngày 30/8 tại bãi hạ cánh Khau Phạ, đúng dịp những thửa ruộng ở thung lũng Tú Lệ, Lìm Mông chuyển sang màu vàng óng.

Từ đỉnh đèo Khau Phạ ở độ cao 1.268 m, hàng trăm phi công dù lượn sẽ cất cánh, bay dọc những thung lũng lúa vàng. Chương trình còn có các màn trình diễn dù lượn gắn động cơ và bay kéo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9.

Khau Phạ hiện cũng thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế và cộng đồng mạng. Mới đây, Maysa, nữ TikToker người Lào được nhiều người biết đến tại Việt Nam với biệt danh “cô gái Lào yêu Việt Nam,” đã đến đây trải nghiệm bay dù lượn và ngắm mùa vàng.

Trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực bản địa

Ngày 22-23/8, Trail & Chill mùa vàng sẽ mang đến một cách khám phá Mù Cang Chải nhẹ nhàng hơn.

Các cung đường chạy vẫn đi qua vùng ruộng bậc thang được đánh giá đẹp bậc nhất Tây Bắc. Người tham gia có thể chạy vào buổi sáng, thư giãn với trải nghiệm tắm khoáng nóng Tú Lệ vào buổi chiều và thưởng thức ẩm thực địa phương vào buổi tối. Tinh thần “chạy nhẹ, chơi sâu” giúp hành trình khám phá vùng cao trở nên thoải mái và nhiều trải nghiệm hơn.

Tháng 8-9 cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội Cốm Tú Lệ. Đây là dịp để du khách tìm hiểu cách làm cốm từ nếp Tan, giống nếp đặc sản gắn với thung lũng Tú Lệ.

Theo cách làm truyền thống của đồng bào Thái, những hạt lúa non được hái về, rang rồi giã thành cốm bên bếp lửa. Du khách có thể trực tiếp theo dõi và tham gia vào các công đoạn làm cốm. Năm nay, Lễ hội Cốm chính thức khai mạc ngày 22/8 tại xã Tú Lệ.

Đầu tháng 10, dự kiến trong các ngày 1-3/10, giải Ultra Trail Mù Cang Chải sẽ đưa hàng nghìn vận động viên vào những cung đường mòn xuyên qua ruộng bậc thang La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, đúng thời điểm mùa vàng rực rỡ nhất.

Giải có nhiều cự ly, phù hợp với cả người chạy phong trào và các vận động viên theo đuổi những cự ly siêu dài. Cảnh quan ruộng bậc thang, núi rừng và những cung đường đặc trưng vùng cao tạo nên một trong những trải nghiệm chạy trail giàu tính khám phá tại Việt Nam.

Chiêm ngưỡng Mù Cang Chải khoác "màu áo mới" khi hoa rừng bung nở

Khi mùa lúa kết thúc, thiên nhiên Mù Cang Chải lại khiến du khách trầm trồ với một vẻ đẹp khác. Khoảng tháng 12 đến tháng 1, hoa tớ dày, hay còn gọi là đào rừng, nở hồng trên những sườn núi.

Lễ hội hoa tớ dày vì thế trở thành một lời mời gọi du khách trở lại vùng đất này vào mùa đông, khi cảnh quan đã chuyển sang sắc màu mới.

Chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau đang tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi khám phá Mù Cang Chải. Nếu mùa lúa chín hấp dẫn bởi sắc vàng của ruộng bậc thang, những tháng tiếp theo lại mở ra các trải nghiệm về thể thao, văn hóa bản địa và cảnh quan theo mùa.

Với du lịch trải nghiệm và thể thao mạo hiểm ngày càng được quan tâm, Mù Cang Chải có thêm điều kiện để xây dựng hình ảnh một điểm đến năng động của Tây Bắc, gắn thiên nhiên với các hoạt động khám phá và văn hóa địa phương.

Trên bản đồ du lịch Lào Cai sau sáp nhập, khu vực Mù Cang Chải-Tú Lệ đang trở thành điểm đến được chú ý, bởi thiên nhiên hoang sơ cùng những hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc trưng vùng cao./.

Lào Cai sắp tổ chức Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" năm 2026 Lễ hội Cốm là hoạt động thường niên nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Tú Lệ đến với du khách trong và ngoài nước.