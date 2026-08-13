Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 51 nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Ngày 13/8, trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn qua phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) xảy ra ùn tắc kéo dài khiến dòng phương tiện nối đuôi nhau khoảng 7 km.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, khoảng 9 giờ ngày 13/8, trên Quốc lộ 51 xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Đến 14 giờ cùng ngày lượng phương tiện vẫn rất đông, hàng dài ôtô, xe tải, xe container nối đuôi nhau trên các làn đường, di chuyển chậm qua khu vực.

Đoạn ùn tắc kéo dài khoảng 7km từ nút giao kết nối Sân bay Long Thành đến khu vực ngã tư Lộc An. Nhiều thời điểm, các phương tiện xếp thành hàng dài, gần như không thể di chuyển.

Cùng với đó, khu vực nút giao Quốc lộ 51, lượng xe từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đổ xuống quốc lộ ngày càng tăng khiến tình trạng ùn ứ xe trên quốc lộ diễn biến nghiêm trọng hơn.

Các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm dòng xe gần như đứng yên, kéo dài hàng km.

Anh Phan Hoàng Hưng (tài xế ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trung bình hằng ngày để di chuyển qua đoạn đường này anh chỉ mất khoảng 30 phút.

Riêng ngày hôm nay, anh đã mất gần 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thoát khỏi điểm ùn tắc. “Chúng tôi phải điều khiển phương tiện nhích từng chút một để di chuyển ra khỏi đoạn đường trong khi nhiên liệu của xe đã gần cạn kiệt.”

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 51 kéo dài là do đơn vị thi công đang triển khai một số hạng mục, khiến mặt đường bị thu hẹp thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026. Tuy nhiên đến nay, một số đoạn vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục đang thi công, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, tiến độ dự án "trễ " do lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 51 lớn và phát sinh thêm khối lượng công việc. Đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 8/2026./.

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