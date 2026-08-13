Ba tầng ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 23-NQ/TW

“Là một người Việt Nam đã sinh sống, học tập và làm việc gần 2 thập kỷ tại Trung Quốc, tôi đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết số 23-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành. Văn kiện này không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh chính sách, mà còn phản ánh một sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ tiếp cận mang tính vận động, tập hợp sang triết lý đồng hành, kiến tạo và khơi thông nguồn lực.”

Đây là chia sẻ của Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt - Việt Quảng Đông khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về những điểm mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.



Theo Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, nơi hội tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, doanh nhân và lao động có tay nghề cao, Nghị quyết 23-NQ/TW mang lại 3 tầng ý nghĩa quan trọng.



Trước hết, về mặt nhận thức và vị thế, Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc và là nguồn lực chiến lược cho quốc gia.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, sự ghi nhận này không chỉ dừng lại ở lời tôn vinh mà còn là sự công nhận vai trò chủ thể của kiều bào trong tiến trình phát triển đất nước.

Bà nhấn mạnh: “Đối với cộng đồng tại Trung Quốc, điều này có ý nghĩa đặc biệt bởi chúng tôi không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa hai nước láng giềng, mà còn là những đại sứ văn hóa và kinh tế thực thụ, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Việc Nghị quyết nhấn mạnh tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến và hướng tới tương lai càng tạo thêm động lực để chúng tôi tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác địa phương và giao lưu văn hóa, từ đó củng cố niềm tin và sự gắn bó với quê hương ngay cả khi sinh sống xa Tổ quốc.”



Thứ hai, về thể chế và cơ hội tham gia, Nghị quyết đề ra yêu cầu hoàn thiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, điểm đáng chú ý là việc cho phép người Việt Nam ở nước ngoài trở thành thành viên của một số tổ chức chính trị - xã hội trong nước, mở ra một kênh tham gia chính thức và có tổ chức.

Với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc, cơ chế này là một tín hiệu rất tích cực.

Cơ chế cho phép cộng đồng người Việt không chỉ đóng góp ý kiến xây dựng chính sách mà còn tham gia trực tiếp vào các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Theo bà, những chính sách đãi ngộ và tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh sẽ là chất xúc tác quan trọng để thu hút chất xám và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời khuyến khích sự cống hiến lâu dài hoặc linh hoạt từ xa cho sự phát triển của đất nước.



Thứ ba, về bảo hộ và kết nối cộng đồng, Nghị quyết nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, cũng như phối hợp với chính quyền sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn và địa vị pháp lý vững chắc cho cộng đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Loan cho rằng: “Đối với người Việt tại Trung Quốc, nơi hệ thống pháp luật có những quy định riêng về cư trú, lao động và đầu tư, cam kết này mang lại sự yên tâm và là cơ sở để chúng tôi an tâm sinh sống, học tập và kinh doanh.”



Bên cạnh đó, theo bà Phạm Thị Thanh Loan, việc đẩy mạnh công tác đại đoàn kết, đa dạng hóa các hoạt động hướng về quê hương và hỗ trợ các hội đoàn cũng sẽ giúp xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự chủ và giàu bản sắc, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ.



Doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan khẳng định, Nghị quyết 23-NQ/TW không chỉ là kim chỉ nam chiến lược cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới, mà còn là một cam kết mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước trong việc kiến tạo cơ hội và trân trọng những đóng góp của kiều bào.

Bà Phạm Thị Thanh Loan chia sẻ thêm: “Với tôi, đây là nguồn cảm hứng để tiếp tục phát huy vai trò của một trí thức và doanh nhân Việt Nam tại Trung Quốc, không ngừng kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực giữa hai nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế”./.

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược Nghị quyết số 21 nêu rõ mục tiêu tổng quát là quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, hiệu quả, bền vững, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước.

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