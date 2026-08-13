Phát hiện 8 mộ tập thể và quy tập 311 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều tối 13/8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện và quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 278 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A, 6 vị trí tại khu B) cùng 179 bộ di vật được phát hiện kèm theo hài cốt liệt sỹ.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong ngày 13/8, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục di dời, xử lý hơn 300m3, mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sỹ và 12 bộ di vật kèm theo.

Những ngày vừa qua, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chính quyền các cấp, thủ trưởng đơn vị, sự phối hợp, ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại đây với tinh thần quyết tâm cao nhất để tổ chức tìm kiếm khẩn trương, cẩn trọng; kết quả đã tìm được số lượng lớn hài cốt liệt sỹ và đã đưa các bác, các chú về Nhà tưởng niệm.

Trong quá trình tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, lực lượng đã phát hiện một số di vật đi kèm với các bộ hài cốt liệt sỹ như: khăn quàng, dây thắt lưng, dép, lược, cây viết...

Những di vật này được bảo quản kỹ và cẩn thận nhất theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. Từ các di vật này, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, tìm kiếm thân nhân gia đình liệt sỹ./.

Xúc động nghĩa tình đồng đội tại Công viên Lê Thị Riêng Với những người lính năm xưa, mỗi mảnh xương, nắm đất giữa các tầng địa chất được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần máu thịt của đồng đội.