Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang: 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về buổi làm thủ tục dự thi ngày 13/8/2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, tính đến 15 giờ 40 phút, có 323 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%. Trong đó, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học. Tại Kỳ thi tổ chức ngày 11 và 12/6/2026, hai thí sinh này dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8. Ba thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, sáng mai sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Ngày mai 14/8/2026, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, buổi chiều dự thi môn Toán.

Lịch thi chi tiết như sau:

(Nguồn: Bộ GD-ĐT)

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