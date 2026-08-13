Quảng Trị: Đã đối chiếu xác định thành công danh tính một liệt sỹ Đoàn 559

Chiều 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, từ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng đã phục hồi, xác định danh tính một hài cốt liệt sỹ vừa được tìm, quy tập tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt liệt sỹ số 4 giám định, phục hồi được thông tin sau: Liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946, cấp bậc Binh nhất, nhập ngũ tháng 5/1970; đơn vị là Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559. liệt sỹ hy sinh ngày 26/12/1970; nguyên quán Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng (cũ).

Theo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, đây là manh mối quan trọng trong việc xác định danh tính liệt sỹ. Bởi những thông tin được ghi lại khá đầy đủ về họ tên, quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ và thời điểm hy sinh.

Từ những thông tin của liệt sỹ Nguyễn Văn Vượng, đơn vị mong rằng các cơ quan chức năng, cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác ở đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị cung cấp, liên hệ để xác định thông tin danh tính 4 hài cốt liệt sỹ còn lại.

Trước đó từ ngày 23-25/7/2026 tại khu vực đồi khe Cây Lỗi (thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập 5 hài cốt liệt sỹ.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trên đỉnh đồi cao khoảng 50m, được bọc trong tăng và võng dù ở độ sâu 1,6m. Di vật kèm theo có đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin.

Đáng chú ý, cả 5 hài cốt liệt sỹ đều có lọ thủy tinh đi kèm, bên trong chứa một tờ giấy có dòng chữ mờ nghi có thông tin của các liệt sỹ.

Riêng hài cốt liệt sỹ số 4 quy tập ngày 24/7 có di vật là chiếc bàn chải đánh răng màu xanh khắc ký hiệu: THU-DO (hoặc ĐO) "T62-20".../.

Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sỹ, đạt 24,5% kế hoạch Các địa phương đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ. Số lượng mẫu được lấy hằng ngày tăng mạnh, trung bình khoảng 2.000-3.000 mẫu/ngày.