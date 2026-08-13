Làm rõ thông tin lún nứt nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa ở Lâm Đồng

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai một số giải pháp trước mắt và lâu dài để việc sử dụng công trình được ổn định, đảm bảo mỹ quan và công năng như thiết kế ban đầu.

Cụ thể, đối với các giải pháp trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng xem xét phương án và chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng bổ sung một số mương thu nước để tăng khả năng thu nước mặt, hạn chế tối đa việc đọng nước, thấm nước mặt đối với các khu vực chờ lún và bề mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra cao độ trên mặt sân và đắp bù đất tại một số vị trí để đảm bảo mỹ quan và hướng thoát nước mặt; chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công có phương án khắc phục, sửa chữa, khôi phục hiện trạng lớp đá sân nền tại các vị trí lún nứt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng, đảm bảo mỹ quan, an toàn cho công trình.

Về các giải pháp lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công theo dõi mức độ, phạm vi lún thực tế, đánh giá và so sánh với các thông số thiết kế và các yếu tố kỹ thuật.

Trường hợp nền đất đắp đã cơ bản ổn định về độ lún, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các phương án nhằm sửa chữa, thay thế, khắc phục toàn diện, khôi phục mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa theo thiết kế đã được phê duyệt.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cho công trình được sử dụng an toàn, ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho người dân cũng như các yêu cầu để tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, việc khắc phục, bù lún và sửa chữa các hư hỏng trên mặt sân Quảng trường sẽ được thực hiện trong thời gian thi công hoàn thành công trình và trong thời gian bảo hành công trình. Nguồn kinh phí thực hiện của nhà thầu theo quy định và hợp đồng.

Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan, báo cáo khẳng định chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu thực hiện quan trắc, theo dõi lún, tổ chức thi công hoàn thiện, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng theo đúng hồ sơ thiết kế.

Đồng thời, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình và bảo hành công trình theo đúng quy định và có các biện pháp phù hợp bảo đảm an toàn cho người dân và các đơn vị trong quá trình sử dụng quảng trường.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến nay, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa đã thi công hoàn thành 92% giá trị hợp đồng. Dự kiến, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình vào tháng 11/2026.

Như TTXVN đã thông tin, dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2026.

Nhà thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (trụ sở tại phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh). Tình trạng lún tại vùng lõi đã xảy ra khoảng 10 ngày nay và kéo theo một số bề mặt bê tông, đá ốp lát tự nhiên bị nứt, vỡ, xô lệch.

Còn theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện đã ghi nhận tình trạng lún trên diện tích khoảng 700m2, độ lún trung bình 15cm. Khu vực lún tập trung tại dải rộng khoảng 5m chạy dọc theo đường kính vòng tròn trung tâm, sát vị trí tiếp giáp giữa hai khu vực có điều kiện nền móng và kết cấu khác nhau.

Theo đó, một bên là bêtông cốt thép, một bên là đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên.

Cũng theo chủ đầu tư, đây là hiện tượng đã được dự báo trong quá trình tính toán kỹ thuật đối với khu vực nền đất đắp có chiều cao lớn và chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt.

Đây không phải sự cố hay dấu hiệu mất an toàn kết cấu chịu lực công trình, mặt sân Quảng trường vẫn đang đảm bảo diện tích và công năng sử dụng./.

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