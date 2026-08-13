Đại học Huế rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển chính quy

Trước thông tin liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026, tối 13/8, Đại học Huế thông tin Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đang khẩn trương rà soát dữ liệu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, minh chứng, thời điểm nộp hồ sơ và mục đích sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ của từng thí sinh.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế, cho hay ngoài việc rà soát dữ liệu, Đại học Huế đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin ý kiến xử lý nhằm bảo đảm việc xét tuyển đúng quy chế, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh ở mức cao nhất.

Cùng với đó, Đại học Huế đã thực hiện kiểm tra theo từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào các yếu tố: mục đích đăng ký của thí sinh trên Hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế; thời điểm nộp minh chứng; tình trạng hợp lệ của chứng chỉ; dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định tuyển sinh đã công bố của Đại học Huế và của đơn vị đào tạo; đồng thời bảo đảm nguyên tắc một chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho một mục đích.

Đối với thí sinh đã đăng ký cộng điểm trên hệ thống của Đại học Huế đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế xem xét giải quyết theo đúng mục đích đăng ký đã được hệ thống ghi nhận.

Với trường hợp thí sinh đăng ký sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, Đại học Huế thực hiện quy đổi theo bảng quy đổi đã công bố, bảo đảm đúng quy chế và thống nhất trong toàn hệ thống xét tuyển. Kết quả giải quyết sẽ được thông báo đến các thí sinh có liên quan trong thời gian sớm nhất.

Theo Phó Giám đốc Đại học Huế, Đại học Huế đã yêu cầu các đơn vị đào tạo liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ danh sách thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển năm 2026; đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết đối với các trường hợp có vướng mắc.

Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy chế tuyển sinh, không thay đổi cách thức đã lựa chọn, không làm thay đổi quy định đã công bố và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các thí sinh khác.

Trước đó, Đại học Huế nhận được phản ánh của một số thí sinh, phụ huynh liên quan đến việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển Đại học chính quy năm 2026, đặc biệt là các trường hợp thí sinh đã khai báo chứng chỉ ngoại ngữ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, sự việc liên quan đến công tác xét tuyển năm 2026 tại Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) trong đó có việc sử dụng chứng chỉ IELTS theo các phương thức xét tuyển khác nhau. Nếu thí sinh khai IELTS lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chứng chỉ được sử dụng theo phương thức quy đổi điểm ngoại ngữ. Nếu thí sinh chỉ nộp IELTS cho Đại học Huế thì lại có thể được xét theo hướng quy đổi hoặc cộng điểm khuyến khích.

Vấn đề cần được làm rõ là dữ liệu nào được sử dụng làm căn cứ cuối cùng để xác định phương thức xét tuyển của thí sinh và cách chứng chỉ IELTS được tính điểm trong từng trường hợp./.

Thí sinh trúng tuyển đại học phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8 Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8.