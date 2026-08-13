Multimedia

Infographics

Hải Phòng dự kiến còn 780 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập sau sắp xếp

Thành phố Hải Phòng đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, tổng số 1.324 trường hiện nay dự kiến còn khoảng 780 trường sau sắp xếp, giảm 544 trường, tương đương 41,1%.

vna-potal-hai-phong-du-kien-con-780-truong-mam-non-tieu-hoc-va-thcs-cong-lap-sau-sap-xep-8953414.jpg

Thành phố Hải Phòng đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dạy học.

Theo phương án dự kiến, đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, thành phố sẽ tổ chức lại theo mô hình trường có quy mô lớn, gồm một trường chính và các phân hiệu, điểm trường.

Tổng số 1.324 trường hiện nay dự kiến còn khoảng 780 trường sau sắp xếp, giảm 544 trường, tương đương 41,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cơ sở giáo dục #giáo dục mầm non TP. Hải Phòng
Theo dõi VietnamPlus

CUỘC CÁCH MẠNG TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Bảo vệ thị lực người trẻ trong thời đại số

Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.