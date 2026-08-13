Hải Phòng dự kiến còn 780 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập sau sắp xếp

Thành phố Hải Phòng đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, tổng số 1.324 trường hiện nay dự kiến còn khoảng 780 trường sau sắp xếp, giảm 544 trường, tương đương 41,1%.

Thành phố Hải Phòng đang triển khai sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dạy học.

Theo phương án dự kiến, đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, thành phố sẽ tổ chức lại theo mô hình trường có quy mô lớn, gồm một trường chính và các phân hiệu, điểm trường.

Tổng số 1.324 trường hiện nay dự kiến còn khoảng 780 trường sau sắp xếp, giảm 544 trường, tương đương 41,1%./.