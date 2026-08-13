Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Nhận lời mời của Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12-13/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Luxon cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần củng cố hệ thống dựa trên luật lệ./.

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