Nâng cao chất lượng huấn luyện phòng thủ dân sự trong toàn quân

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 10-13/8 tại Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học) với sự tham gia của 19 đội tuyển, gồm 446 huấn luyện viên, vận động viên thuộc các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và các đơn vị trong toàn quân.

Các đội thi tranh tài ở nhiều nội dung như thi lý thuyết tìm hiểu Luật Phòng thủ dân sự, Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Bảo vệ môi trường; thực hành ứng phó, khắc phục sự cố cháy, nổ, hóa chất độc; ứng phó sự cố phóng xạ, môi trường; bắn súng ngắn K54 đồng đội.

Theo Ban Tổ chức, Hội thao được chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn tuyệt đối. Các đơn vị đã chủ động thành lập đội tuyển, tích cực huấn luyện, luyện tập, phát huy tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học hỏi và quyết tâm giành thành tích cao.

Kết quả chung cuộc, ở khối quân khu, Đội tuyển Quân khu 3 giành giải Nhất; các đội Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 4 đạt giải Nhì. Ở khối quân chủng, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đội tuyển Quân đoàn 12 giành giải Nhất. Ở khối Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và các binh chủng, Đội tuyển Binh chủng Hóa học giành giải Nhất.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những thành tích mà các đội tuyển đạt được, đồng thời khẳng định Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 đã thành công tốt đẹp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố, thảm họa ngày càng gia tăng, nhiệm vụ phòng thủ dân sự đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng thủ dân sự; nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thường xuyên rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án ứng phó sát với thực tiễn.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị các lực lượng phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham gia phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “Ở đâu nhân dân khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Hội thao không chỉ là dịp đánh giá kết quả huấn luyện, năng lực tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng giữa các lực lượng, mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng thủ dân sự trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội tuyển. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)