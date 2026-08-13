Truyền thông Lào đưa đậm nét về tình cảm sâu sắc của đồng chí Xaysomphone Phomvihane dành cho Việt Nam

Để ghi nhớ những công lao to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào, cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tờ Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vừa đăng bài viết khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam; coi việc bảo vệ, vun đắp và phát triển mối đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là mệnh lệnh từ trái tim, là di sản quý báu của các thế hệ lãnh đạo tiền bối mà đồng chí có trách nhiệm kế thừa và phát huy.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, bài viết trên tờ Pasaxon khẳng định, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đến lãnh đạo địa phương và trở thành nhà lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã cống hiến trọn vẹn trí tuệ, năng lực và tâm huyết để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, xã hội đoàn kết thống nhất, văn minh và công bằng, nhân dân giàu có, hạnh phúc.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đều luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và tình cảm chân thành nhất đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã có những đóng góp rất quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với thực tế.

Đồng chí đã chỉ đạo rất sát sao các cơ quan của Quốc hội Lào tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế kinh tế-xã hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo phối hợp và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai nhiều chương trình giám sát chung đối với các dự án hợp tác trọng điểm của hai nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư, thương mại và kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn coi trọng việc tăng cường trao đổi chuyên môn và đào tạo cán bộ, không chỉ để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan lập pháp mà còn giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đại biểu Quốc hội Lào.

Đồng chí cũng rất tích cực thúc đẩy các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội hai nước Lào-Việt Nam, góp phần vào việc hiện đại hóa Quốc hội Lào.

Một trong những dấu ấn nổi bật của đồng chí Xaysomphone Phomvihane trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào là việc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội nghị nghị viện cấp cao, đặc biệt là Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).

Đây là cơ chế hợp tác mới, có ý nghĩa chiến lược nhằm tập trung tăng cường sự gắn kết về lĩnh vực lập pháp, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, an ninh và phát triển bền vững cho khu vực.

Trong ký ức của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, hình ảnh đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn gần gũi, ấm áp và chân thành.

Các chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Xaysomphone Phomvihane không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thuần túy, mà còn là sự trở lại của người anh em, người bạn thân thiết. Mỗi chuyến thăm Việt Nam của đồng chí đều để lại những dấu ấn sâu sắc về nội dung hợp tác.

Cố Chủ tịch Quốc hội Lào luôn trăn trở và dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt Lào-Việt Nam, mở đường ra biển cho nền kinh tế Lào thông qua các cảng biển của Việt Nam, như cảng Vũng Áng, tạo động lực thúc đẩy mới cho sự phát triển của cả hai nước.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã tích cực kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Lào trong các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính-ngân hàng.

Nhận thức rõ con người là chìa khóa quan trọng của sự phát triển, đồng chí đã thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước, ủng hộ mạnh mẽ việc mở rộng học bổng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đào tạo học sinh-sinh viên Lào tại các trường đại học của Việt Nam, coi đây là gốc rễ nuôi dưỡng tình hữu nghị cho các thế hệ tương lai.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane cũng coi trọng đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam cho thế hệ trẻ hai nước. Đồng chí đã nhiều lần nhấn mạnh: “Mối quan hệ Lào-Việt Nam là di sản vô giá, được xây đắp bằng máu xương của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước. Nhiệm vụ của chúng ta là phải gìn giữ bảo vệ di sản này như gìn giữ bảo vệ chính con ngươi của mắt mình và trao truyền cho các thế hệ mai sau.”

Không chỉ trong khuôn khổ hợp tác song phương, đồng chí Xaysomphone Phomvihane còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và trên thế giới, như Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Tại các diễn đàn này, đồng chí đã phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự đồng thuận cao, tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau bảo vệ lợi ích chiến lược của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tinh thần phối hợp nhịp nhàng đó đã nâng cao vị thế ngoại giao của Quốc hội Lào và Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài viết kết luận mặc dù đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã mãi ra đi, nhưng những thành tựu và những đóng góp to lớn, những dấu ấn đậm nét mà đồng chí để lại cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ còn mãi với thời gian.

Tình cảm chân thành, tầm nhìn chiến lược cùng sự cống hiến không biết mệt mỏi của đồng chí cho việc vun đắp và phát triển tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh, là nền tảng vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục giữ gìn và phát triển./.

Những đóng góp to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane với phát triển mối quan hệ Lào-Việt Nam Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đặc biệt coi trọng, luôn gìn giữ, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.