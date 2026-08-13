Tuyên Quang thu thập tư liệu phục vụ tìm kiếm hơn 1.000 liệt sỹ

Chiều 13/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đây là hoạt động nhằm bổ sung, đối chứng các nguồn thông tin, nhất là từ cựu chiến binh, nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến đấu, làm cơ sở xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sỹ để tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 2, nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử.

Theo thống kê, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 4.267 liệt sỹ hy sinh.

Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.174 liệt sỹ; còn 1.093 liệt sỹ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Sau hơn 40 năm, nhiều dấu tích chiến trường đã thay đổi do tác động của thời gian, cây rừng, sạt lở và biến động địa hình. Điều này gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí liệt sỹ hy sinh, phân tách hài cốt đơn, hài cốt tập thể cũng như xác định số lượng liệt sỹ tại từng khu vực.

Vì vậy, thông tin từ những cựu chiến binh, nhân chứng từng trực tiếp chiến đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác tìm kiếm hiện nay.

Tại hội nghị, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã cung cấp nhiều thông tin về các trận đánh, đơn vị tham gia chiến đấu, vị trí đóng quân, hướng tiến công, nơi đồng đội hy sinh và những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sỹ.

Trong đó, nhiều thông tin liên quan đến các điểm cao từng diễn ra chiến đấu ác liệt như 1509, 1800A, 1800B, 685, 233, 1387...

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 2, trong điều kiện chiến trường đã trải qua hơn 40 năm với nhiều biến đổi về địa hình, những thông tin, tư liệu và ký ức của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng.

Đây là những căn cứ giúp các lực lượng đối chiếu với hồ sơ, tài liệu, khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sỹ, từ đó tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm sát thực tế, hiệu quả hơn.

Trước đó ngày 12/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử tổ chức khảo sát, đối chứng thực địa tại một số khu vực.

Việc kết hợp thông tin từ hồ sơ, tài liệu với ký ức của những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu và kết quả khảo sát thực địa giúp lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, xác minh các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sỹ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn khẳng định, thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp là nguồn tư liệu có giá trị, là cơ sở quan trọng để xác định vị trí, khu vực, số lượng liệt sỹ hy sinh tại từng điểm cao, hang đá, trận địa; qua đó phục vụ việc khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động thu thập thông tin từ nhiều nguồn, nhất là các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu; rà soát, xác minh, đối chứng thông tin và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp với từng khu vực, bảo đảm khoa học, an toàn, không bỏ sót những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sỹ.

Các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp rà soát hồ sơ, tài liệu, đồng thời tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân dân và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sỹ, vị trí hy sinh, an táng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập./.

Phát hiện 8 mộ tập thể và quy tập 311 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng Riêng trong ngày 13/8, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục di dời, xử lý hơn 300m3, mở rộng phạm vi tìm kiếm và đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sỹ và 12 bộ di vật kèm theo.