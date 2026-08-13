Hải Phòng thúc đẩy lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà trước nhu cầu tăng cao

Dự báo nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng cao, kéo theo áp lực lớn đối với cung ứng và vận hành hệ thống điện, Công ty Điện lực Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà; đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để bổ sung nguồn điện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện của thành phố.

Gia đình ông Đào Hữu Thuân, thôn Cẩm Đông, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng là một trong những gia đình chăn nuôi gà đã mạnh dạn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho trang trại của mình.

Ông Thuân chia sẻ, hiện trang trại của gia đình đang nuôi trên 5 vạn con gà. Với đặc trưng của việc nuôi gà là hệ thống thông gió, làm mát phải làm việc liên tục nên tốn khá nhiều tiền điện.

Trước áp lực chi phí và nhu cầu sử dụng điện lớn cũng như đảm bảo an toàn cho đàn gà, ông Thuân đã mạnh dạn đầu tư gần 500 triệu đồng làm hệ điện mặt trời áp mái với công suất 80kW tại trang trại của mình.

Ông Thuân cho biết, từ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, gia đình ông đã chủ động được nguồn điện cho các thiết bị thông gió, làm mát tại trang trại nuôi gà.

Cùng với đó, hệ thống lưu trữ cũng phát huy tác dụng, giúp duy trì nguồn điện ổn định và giảm khoảng 25% chi phí sử dụng điện cho chăn nuôi so với trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo ông Thuân, việc lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện năng mà còn có tác dụng giảm nhiệt độ bề mặt mái các chuồng trại chăn nuôi trong những ngày nắng nóng.

Còn đối với nhiều doanh nghiệp, hệ thống điện mặt trời cũng giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ so với trước.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương cho biết, công ty hiện có 2 chi nhánh là 1 và 4 đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy điện mặt trời mái nhà chưa dùng trong sản xuất nhưng hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại văn phòng, khu điều hành… Với hiệu quả bước đầu, công ty đã phối hợp với một doanh nghiệp cung cấp để chuẩn bị đầu tư lắp đặt cho các chi nhánh khác.

Theo ông Sơn, giá trị của điện mặt trời mái nhà không chỉ nằm ở tiết giảm chi phí mà đây còn nằm trong lộ trình sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Cao Thường, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng cho biết, qua khảo sát và đánh giá thực tế, tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà tại Hải Phòng còn rất lớn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp như VSIP Hải Phòng, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, Deep C, Đồ Sơn và các khu công nghiệp đang tiếp tục mở rộng; các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và logistics có phụ tải điện lớn vào ban ngày; các trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng và tòa nhà văn phòng; hệ thống công trình công cộng và khu vực dân cư có điều kiện mái phù hợp có khả năng khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ.

Để phát triển điện mái nhà trên địa bàn, Công ty Điện lực Hải Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; giao chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc trong tuyên truyền, khảo sát, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp trong quá trình giao tiếp khách hàng, dịch vụ điện và các hoạt động chăm sóc khách hàng.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các hộ dân phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ vào các chương trình làm việc với doanh nghiệp, khách hàng sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng điện lực Bình Giang cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tới khách hàng sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ và các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn trên địa bàn; thành lập các nhóm hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn khách hàng khảo sát hiện trạng mái nhà, xác định tiềm năng lắp đặt và thực hiện các thủ tục đấu nối. Đến nay, tại khu vực đã có 184 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là trên 4.314 kW.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng, việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không chỉ góp phần giảm chi phí điện năng cho khách hàng mà còn giúp giảm áp lực phụ tải hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh của thành phố.

Tuy nhiên, việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như một bộ phận người dân còn thận trọng trong quyết định đầu tư do chi phí ban đầu tương đối lớn.

Người dân vẫn cần tìm hiểu thêm thông tin về hiệu quả đầu tư, tuổi thọ thiết bị và phương án vận hành hệ thống.

Cùng với đó, thị trường cung cấp thiết bị, giải pháp lắp đặt có nhiều đơn vị tham gia với chất lượng không đồng đều, ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn của người dân.

Trước những khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện và ban hành các hướng dẫn thống nhất về truyền thông phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó cũng cần có các cơ chế hỗ trợ phù hợp để khuyến khích khách hàng đầu tư các nguồn điện sạch phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ để triển khai áp dụng tại các đơn vị cơ sở.

Hiện nay, các trụ sở của các điện lực khu vực trong Công ty Điện lực Hải Phòng đều đã được lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tính đến hết tháng 6, tổng số lượng công trình điện mặt trời mái nhà đã đấu nối là trên 900 công trình.

Tổng công suất lắp đặt đã đưa vào vận hành là khoảng 80 MW. Từ nay đến cuối năm Công ty Điện lực Hải Phòng dự kiến hoàn thành cho 1.200 khách hàng, với tổng công suất là 110 MW.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng việc phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp ứng phó trước áp lực phụ tải ngày càng tăng mà còn là một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Khai thác hiệu quả hàng triệu mái nhà dân cư, công sở và nhà xưởng sẽ góp phần hình thành một nguồn điện xanh ngay tại nơi tiêu thụ, tăng cường khả năng dự phòng của hệ thống và đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo như Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị./.

Miền Bắc vượt 10.000 mái nhà điện mặt trời, nhiều hộ đã bán điện dư thừa Xu hướng đầu tư điện mặt trời mái nhà đang tăng mạnh tại miền Bắc khi nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp bắt đầu bán phần điện dư thừa lên lưới điện quốc gia.