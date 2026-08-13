Asiana Airlines lỗ hơn 1,1 tỷ USD do giá dầu và tỷ giá tăng

Hãng hàng không Asiana Airlines của Hàn Quốc ngày 13/8 công bố doanh thu ước đạt 1.547 tỷ won (khoảng 1,1 tỷ USD) trong quý 2/2026, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động chuyển sang mức lỗ 295,1 tỷ won.

Kết quả này chủ yếu do chi phí vận hành tăng mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới và tỷ giá won/USD tăng cao, cùng tác động từ việc bán mảng kinh doanh vận tải hàng hóa và các chi phí chuẩn bị sáp nhập với Korean Air.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Asiana Airlines cho biết trong quý 2, hoạt động kinh doanh chịu tác động đáng kể từ giá dầu và tỷ giá tăng do những bất ổn địa chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông.

Tỷ giá won/USD cuối quý 2 lên tới 1.542 won/USD, tăng 107 won so với cuối năm 2025, làm gia tăng đáng kể chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và các khoản chi phí bằng ngoại tệ.

Công ty đồng thời phải chi thêm cho việc nâng cấp dịch vụ khách hàng và chuẩn bị quá trình hợp nhất với Korean Air.



Doanh thu hành khách tăng nhưng chưa đủ bù đắp chi phí. Doanh thu vận tải hành khách đạt 1.280,9 tỷ won, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Dù nguồn cung giảm 2% do lịch bảo dưỡng máy bay quy mô lớn, tỷ lệ lấp đầy tăng 5% và doanh thu bình quân trên mỗi hành khách tăng 10%, nhờ mở rộng hoạt động bán vé nối chuyến.



Trong khi đó, doanh thu vận tải hàng hóa chỉ đạt 114,7 tỷ won, giảm khoảng 69% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Asiana Airlines đã bán mảng kinh doanh máy bay chở hàng vào tháng 8/2025.

Đây là yếu tố quan trọng khiến tổng doanh thu quý 2 giảm dù mảng hành khách tiếp tục tăng trưởng.



Asiana Airlines ghi nhận lỗ ròng 328,6 tỷ won trong quý 2, đảo chiều so với mức lợi nhuận ròng 233,2 tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy sức ép từ chi phí đang lớn hơn mức tăng trưởng của hoạt động vận tải hành khách.



Triển vọng cải thiện trong quý 3. Asiana Airlines dự báo kết quả kinh doanh sẽ từng bước cải thiện trong quý 3 nhờ mùa cao điểm du lịch Hè, nhu cầu đi lại quốc tế duy trì ở mức cao và điều kiện giá dầu, tỷ giá được kỳ vọng ổn định hơn.



Hãng có kế hoạch mở rộng các đường bay Nhật Bản nhằm tăng hiệu quả khai thác, trong đó dự kiến chuyển đường bay Kobe từ hình thức khai thác không thường xuyên sang khai thác thường lệ từ tháng tới, đồng thời tăng tần suất đường bay Fukuoka lên 2 chuyến/ngày.



Đối với vận tải hàng hóa, Asiana Airlines dự báo nhu cầu sẽ tăng trở lại từ cuối quý 3, khi bước vào mùa cao điểm truyền thống. Hãng sẽ tập trung thu hút các loại hàng hóa có giá trị gia tăng cao như chất bán dẫn và thiết bị, linh kiện phục vụ ngành công nghiệp AI, đồng thời chủ động ký hợp đồng với các nhà vận chuyển lớn để duy trì nguồn hàng ổn định trong khoang hàng hóa của máy bay chở khách.



Asiana Airlines kỳ vọng việc cải thiện hiệu quả khai thác, mở rộng các đường bay có nhu cầu cao và phục hồi vận tải hàng hóa sẽ góp phần nâng cao lợi nhuận trong nửa cuối năm, trong bối cảnh hãng tiếp tục chuẩn bị cho quá trình hợp nhất với Korean Air./.



Korean Air và Asiana Airlines chính thức thông qua sáp nhập Theo kế hoạch, hai hãng sẽ hoàn tất các thủ tục còn lại, trong đó có thủ tục bảo vệ chủ nợ, và đăng ký sáp nhập vào ngày 17/12.