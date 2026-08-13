Động lực mới thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam-Trung Quốc

Từ đầu năm đến nay, tổng số lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Khẩu (Hekou) trên tuyến biên giới Trung Quốc - Việt Nam đã vượt 4 triệu lượt, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, lượng người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hà Khẩu đạt bình quân gần 17.800 lượt/ngày, trong đó ngày cao nhất vượt 23.000 lượt. Với lưu lượng này, Hà Khẩu hiện là cửa khẩu đối ngoại có lượng người xuất nhập cảnh lớn nhất tỉnh Vân Nam.



Lưu lượng khách qua cửa khẩu được thúc đẩy trong bối cảnh hai nước triển khai các hoạt động trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026 - 2027.”

Theo Đồn Biên phòng kiểm tra xuất nhập cảnh Hà Khẩu, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho 20.440 đoàn khách du lịch xuất nhập cảnh, với tổng số 256.600 lượt người tham gia các tour du lịch xuyên biên giới.

Lượng khách tăng góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại khu vực biên giới, trong đó có du lịch, lưu trú, ăn uống và thương mại biên mậu. Đáng chú ý, lượng khách Việt Nam sang Trung Quốc du lịch tiếp tục có xu hướng gia tăng, góp phần tạo thêm động lực cho hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Trước tình trạng lưu lượng khách duy trì ở mức cao, Đồn Biên phòng kiểm tra xuất nhập cảnh Hà Khẩu đã triển khai hệ thống khai báo trực tuyến trước đối với các đoàn du lịch xuyên biên giới, qua đó hỗ trợ rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Lực lượng chức năng cũng bố trí các vị trí hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu của hành khách nước ngoài, đồng thời trang bị thiết bị phiên dịch trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả và thuận tiện trong quá trình thông quan.



Hà Khẩu là cửa khẩu đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và Việt Nam.

Cửa khẩu đồng thời có kết nối đường cao tốc và đường sắt, qua đó trở thành một trong những tuyến cửa khẩu quan trọng phục vụ hoạt động đi lại, giao thương và du lịch giữa hai nước./.

Lạng Sơn tìm lời giải cho bài toán nhân lực logistics tại cửa khẩu Trước đây, các doanh nghiệp luôn cần một lượng lớn lao động bốc xếp, sang tải hàng hóa, nhưng nay lại cần nhiều hơn những nhân sự có tay nghề, am hiểu logistics, xuất nhập khẩu, vận tải và công nghệ.

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