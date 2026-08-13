Giá năng lượng phủ bóng lên kinh tế Anh và Tây Ban Nha

Xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao đang tác động ngày càng rõ nét tới các nền kinh tế châu Âu, khiến tăng trưởng của Anh chậm lại và lạm phát tại Tây Ban Nha tăng tốc.



Ngày 13/8, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng 0,4% trong quý II/2026, chậm hơn mức 0,6% của quý 1, trong bối cảnh nước này đối mặt với bất ổn chính trị trong nước và tác động từ cuộc chiến Mỹ-Iran.

Số liệu được công bố sau giai đoạn biến động chính trị, khi ông Keir Starmer từ chức Thủ tướng vào cuối tháng 6 và ông Andy Burnham kế nhiệm khoảng 1 tháng sau, trong khi đảng Cải cách (Reform UK) thường xuyên vượt Công đảng cầm quyền trong các cuộc thăm dò dư luận.



Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với mức tăng 0,5%.

Ngành xây dựng cũng tăng trưởng, trong khi hoạt động sản xuất không thay đổi.

Riêng trong tháng 6, kinh tế Anh tăng 0,3%, một phần nhờ World Cup 2026 thúc đẩy doanh thu trong các lĩnh vực như sản xuất đồ uống, bán buôn, dịch vụ ăn uống, xuất bản, truyền hình và quảng cáo.



Tuy nhiên, giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh, đồng thời gia tăng sức ép đối với doanh nghiệp.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) mới đây cảnh báo lạm phát có thể tiếp tục tăng nếu chiến sự khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao.



Chính phủ mới của Thủ tướng Andy Burnham đang ưu tiên giảm gánh nặng sinh hoạt cho các hộ gia đình, trong đó có kế hoạch bãi bỏ thuế điện vào mùa Đông năm nay.

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng ngân sách dự kiến được công bố ngày 28/10 cần có thêm các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư và năng suất để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.



Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, lạm phát tháng 7 tăng lên 3,6% từ mức 3,2% trong tháng 6 và cao hơn ước tính ban đầu là 3,5%. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu và điện tăng, kéo theo chi phí vận tải đi lên. Ở chiều ngược lại, giá thực phẩm và đồ uống không cồn giảm, đặc biệt là rau quả.



Thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng đối với dầu khí xuất khẩu từ Vùng Vịnh, bị đóng cửa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và đòn đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha hiện dự báo lạm phát cả năm 2026 ở mức 3,6%, tăng so với dự báo trước đó là 3%.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, trước đó, thị trường dầu mỏ thế giới đã chững lại sau chuỗi 6 phiên tăng giá liên tiếp, với hợp đồng dầu tương lai giảm nhẹ khi giới đầu tư hồi hộp theo dõi những tín hiệu tiến triển trong việc mở lại eo biển Hormuz.



Giá dầu Brent giảm xuống dưới mốc 88 USD/thùng sau khi đã tăng tổng cộng 12% trong 6 phiên giao dịch trước đó, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh ngưỡng 82 USD/thùng.

Tính đến 16h30 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam, giá Brent tiếp tục dao động quanh mức 87,11 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI duy trì gần mức 81,4 USD/thùng.



Tuy nhiên trên mặt trận ngoại giao vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt trong nỗ lực mở cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược này. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang nắm “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với tuyến hàng hải quan trọng này.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như rơi vào bế tắc khi hai bên đều giữ lập trường cứng rắn. Washington tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch phong tỏa các cảng biển của Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian hòa giải - cho biết tiến trình hòa bình rộng hơn đã đình trệ, dù thời hạn để Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ thỏa thuận có thể được gia hạn.



Dù vậy, giá dầu thô vẫn hướng tới một tuần tăng sau nhiều tháng biến động, trong bối cảnh giới giao dịch theo sát những nỗ lực ngoại giao lúc tiến triển, lúc đình trệ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột.

Cuộc chiến tại Trung Đông, cùng giao tranh Nga-Ukraine và các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng như cảng biển và nhà máy lọc dầu, đã khiến nguồn cung dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trên thị trường bị thắt chặt./.

Thái Lan: Lạm phát hạ nhiệt nhưng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng Lạm phát của Thái Lan tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ giá nhiên liệu trong nước vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông ảnh hưởng đến giá năng lượng.

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