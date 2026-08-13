Giá vàng giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 2 tháng

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 13/8 tại thị trường châu Á, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong hơn 2 tháng.

Thị trường tạm chững lại sau đợt tăng được thúc đẩy bởi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, trong khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang báo cáo giá sản xuất sắp công bố để tìm thêm tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian tới.

Vào lúc 6 giờ 01 phút GMT (13 giờ 01 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.383,53 USD/ounce, sau khi có lúc tăng khoảng 1% lên mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 0,6% xuống 4.440,80 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, nhận định giá vàng đang trong giai đoạn củng cố sau đà tăng nhờ số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất tiếp tục giảm.

Theo ông, các nhà giao dịch dường như đang chờ số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) sắp được công bố để có thêm cơ sở trước khi đặt cược vào một đợt tăng mới của giá vàng.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 8%, khi một loạt số liệu kinh tế Mỹ gần đây yếu hơn dự kiến khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Iran và Mỹ vẫn bất đồng về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt lâu dài cuộc chiến tại vùng Vịnh. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 đến nay chưa có tiến triển.

Về chính sách tiền tệ, các quan chức Fed nhiều khả năng sẽ chưa chịu thêm sức ép phải tăng lãi suất vào tháng tới, sau khi số liệu công bố ngày 12/8 cho thấy lạm phát tính theo năm của Mỹ đã hạ nhiệt tháng thứ hai liên tiếp. Chỉ số CPI tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 7/2026, giảm từ mức 3,5% của tháng 6 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chỉ đánh giá khoảng 40% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, giảm đáng kể so với mức khoảng 54% một tuần trước.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm khoảng 0,3% xuống 65,09 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/6 trong phiên trước. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.741,96 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 0,9% xuống 1.357,29 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 15 giờ ngày 13/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,30-144,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng áp sát 4.400 USD/ounce trước thời điểm Mỹ công bố dữ liệu lạm phát Giá vàng thế giới duy trì quanh mốc 4.400 USD/ounce khi nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát Mỹ, trong bối cảnh diễn biến giá năng lượng và chính sách lãi suất Fed tiếp tục chi phối thị trường.