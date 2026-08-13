Quảng bá càphê và nông sản Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 13/8, Hội chợ Thực phẩm quốc tế Hong Kong 2026 (HKTDC Food Expo PRO 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (HKCEC), quận Wan Chai, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 1.850 đơn vị triển lãm đến từ trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Tài chính Hong Kong, ông Trần Mậu Ba , nhấn mạnh sự tham gia của các đơn vị triển lãm đến từ hơn 10 tỉnh, thành phố Trung Quốc đại lục cùng sự hiện diện đông đủ của toàn bộ 11 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khẳng định Hong Kong là lựa chọn hàng đầu để kết nối các thị trường trong khu vực.



Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường, Tổng Lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức gian hàng chung, trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như càphê, yến sào, nước yến, trái cây sấy, gạo và các sản phẩm chế biến từ gạo.

Qua đó, góp phần quảng bá nông sản Việt Nam đến người tiêu dùng Hong Kong và các đối tác quốc tế.



Một trong những điểm nhấn nổi bật tại hội chợ năm nay là sự xuất hiện của càphê Việt Nam trong khuôn khổ buổi thảo luận chuyên đề ASEAN tại Khu vực càphê do Ban Tổ chức (HKTDC) tổ chức.

Nhận lời mời từ HKTDC, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), đã tham dự và trình bày tham luận chính tại sự kiện, đồng thời tham gia chuỗi hoạt động trình diễn rang và nếm thử càphê nhằm quảng bá chất lượng và năng lực sản xuất của càphê Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và đối tác quốc tế.



Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành càphê đối với nền kinh tế Việt Nam.

Trải qua gần 200 năm phát triển, đặc biệt là từ sau chính sách Đổi mới năm 1986, càphê Việt Nam hiện xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, mang lại sinh kế và việc làm cho khoảng 2,6 triệu lao động.

Việt Nam giữ vững vị thế là nhà xuất khẩu càphê lớn thứ hai thế giới (chiếm khoảng 19–21% thị phần toàn cầu) và là quốc gia sản xuất càphê Robusta lớn nhất thế giới.



Cập nhật về các số liệu thương mại mới nhất, Tổng Lãnh sự cho biết năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu càphê của Việt Nam đạt 8,92 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà cung cấp càphê lớn thứ hai cho thị trường Trung Quốc trong năm 2025.

Bên cạnh dòng Robusta chủ lực, Việt Nam cũng đẩy mạnh phát triển các vùng trồng Arabica chất lượng cao tại Điện Biên, Sơn La, Lâm Đồng, đồng thời hình thành thế hệ nhà sản xuất mới tập trung vào dòng càphê Fine Robusta cao cấp thông qua các kỹ thuật chế biến hiện đại (lên men yếm khí, chế biến mật ong) và áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế như 4C, Rainforest Alliance, Fairtrade.



Bên cạnh giá trị kinh tế, đại diện ngoại giao Việt Nam cũng giới thiệu nét đẹp văn hóa thưởng thức càphê độc đáo của người Việt với mạng lưới hơn 500.000 quán càphê trên toàn quốc.

Trích dẫn đánh giá từ cẩm nang ẩm thực Michelin Guide, bà khẳng định tại Việt Nam, càphê không đơn thuần là một thức uống mà là một nghi thức xã hội, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế những món uống truyền thống như càphê sữa đá, bạc xỉu cũng như các sản phẩm sáng tạo như càphê muối, càphê trứng và càphê dừa.

Sự kiện cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp càphê hàng đầu Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị phần tại địa bàn.



Đánh giá về tiềm năng thị trường, ông Đào Văn Hiển, Giám đốc Kinh doanh Công ty càphê Huca Food (Khánh Hòa) cho biết đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như càphê hòa tan Chồn và càphê kem muối tại Hong Kong.

Dù sản phẩm của đơn vị đã có mặt tại 16 quốc gia và thị trường lớn trên thế giới, đại diện Huca Food nhận định Hong Kong vẫn là một thị trường đầy tiềm năng, mang lại cơ hội lớn để phát triển thương hiệu càphê của công ty nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung.



Một phần trong gian trưng bày của Việt Nam tại hội chợ. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Trong khi đó, ông Lý Thanh Hải, Giám đốc Phát triển Kinh doanh thị trường toàn Trung Quốc của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, chia sẻ vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán và Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong để đưa các sản phẩm của tập đoàn đến với hội chợ.

Ông bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện này sẽ đưa các dòng sản phẩm càphê năng lượng của Trung Nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng địa phương, đồng thời tìm kiếm các đối tác phù hợp để tiến tới mở hệ thống không gian quán tại Hong Kong, qua đó lan tỏa văn hóa và nét đẹp của càphê Việt Nam.



Sự tham gia chủ động của cơ quan đại diện ngoại giao, Thương vụ cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại Food Expo PRO 2026 được kỳ vọng sẽ gia tăng nhận diện thương hiệu nông sản Việt, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại mới giữa Việt Nam, Hong Kong và các đối tác quốc tế trong thời gian tới.



Sự kiện diễn ra từ ngày 13-17/8 cùng với các sự kiện diễn ra song song như Hội chợ Trà Quốc tế Hong Kong và Hội chợ Sản phẩm gia dụng Home Delights Expo, Hội chợ Thực phẩm quốc tế tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối giao thương quan trọng, giúp các mặt hàng nông sản và thực phẩm chế biến thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc đại lục cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương. /.

Xuất khẩu càphê Việt Nam-điểm sáng trong bức tranh thương mại EU Trong bức tranh nhập khẩu, Việt Nam và Argentina nổi lên là những điểm sáng hiếm hoi trong đó nhập khẩu từ Việt Nam tăng 9% nhờ càphê.