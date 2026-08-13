Giá sản xuất tiếp tục tăng, gây áp lực lên các doanh nghiệp Nhật Bản

Giá hàng hóa tại Nhật Bản tiếp tục tăng với tốc độ cao trong tháng 7/2026, duy trì áp lực chi phí lớn đối với các doanh nghiệp, trong khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát hay không.

Theo báo cáo của BoJ ngày 13/8, chỉ số giá nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng 7,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn một chút so với mức tăng 7,3% đã điều chỉnh của tháng 6 - mức cao nhất kể từ tháng 3/2023. So với tháng 6/2026, giá cả đã tăng 0,1%, sau khi số liệu tháng 6 được điều chỉnh tăng lên 0,5%.

Sự tăng giá của chỉ số giá sản xuất chủ yếu đến từ các sản phẩm dầu mỏ và than đá, các sản phẩm hóa chất và kim loại màu.

Các dữ liệu này củng cố thêm dấu hiệu cho thấy áp lực vẫn rất cao đối với các công ty trong việc chuyển chi phí tăng thêm sang khách hàng, khiến BoJ tiếp tục duy trì kế hoạch tăng lãi suất.

Sau khi giữ nguyên các thiết lập chính sách vào tháng trước, Thống đốc BoJ - Kazuo Ueda đã phát tín hiệu về khả năng có động thái tiếp theo ngay trong tháng 9, viện dẫn rủi ro gia tăng lạm phát và khả năng đẩy nhanh tốc độ điều chỉnh lãi suất.

Theo báo cáo của Teikoku Databank, trong nửa đầu năm nay, 556 công ty đã phá sản vì không thể chuyển chi phí đầu vào tăng cao sang khách hàng, xuất phát từ giá nhiên liệu, nguyên vật liệu và các mặt hàng khác tăng.

Đó là con số cao nhất về các vụ phá sản được cho là liên quan đến lạm phát trong nửa năm kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2018. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 7, khi có 121 trường hợp được báo cáo - kỷ lục trong một tháng.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất về giá cả và tăng trưởng, BoJ lưu ý rằng giá sản xuất đã tăng mạnh do giá dầu tăng cao sau cuộc xung đột ở Trung Đông và giá kim loại màu và máy móc tăng cao do nhu cầu toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng.

Thị trường lao động khan hiếm cũng gây áp lực tăng lên đối với tiền lương khi các nhà tuyển dụng cạnh tranh nhau để tuyển dụng và giữ chân nhân viên.

Sự suy yếu của đồng yen, vốn đã chạm mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD vào tháng trước, cũng đã tạo thêm áp lực tăng giá đối với giá nhập khẩu hàng hóa và nguyên vật liệu.

Đồng yen được giao dịch quanh mức 159,32 yen/USD vào sáng 13/8 tại Tokyo, sau khi giảm bớt mức tăng đạt được khi Nhật Bản và Mỹ cùng can thiệp tiền tệ để hỗ trợ đồng tiền này vào cuối tháng 7./.

Mỹ mở rộng hỗ trợ Nhật Bản bảo vệ đồng yen nhằm ổn định kinh tế châu Á Lý giải về chiến dịch giải cứu đồng yen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định coi việc đồng tiền của Nhật Bản bị định giá quá thấp là một rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định của châu Á.

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