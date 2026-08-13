Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đối thoại với các tổ chức kinh tế tập thể, gỡ khó khăn

Ngày 13/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn năm 2026, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa đánh giá, các hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường; góp phần tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là khu vực nông thôn.

Nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức quản trị, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng sản phẩm OCOP, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý. Một số đơn vị từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về đất đai, hạ tầng, vốn tín dụng, nhân lực và thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đúng quy định pháp luật; tạo điều kiện để các hợp tác xã mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, đưa khu vực kinh tế tập thể phát triển mạnh trong thời gian tới.

Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023; hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thành lập hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Các địa phương cần đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, phân công cán bộ phụ trách, đồng hành và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh khó khăn.

Đối với các hợp tác xã, ông Châu Văn Hòa đề nghị chủ động nâng cao năng lực quản trị, nắm bắt nhu cầu thị trường, xây dựng phương án sản xuất phù hợp và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thành viên hợp tác xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long Hồng Ngọc Hưng, 6 tháng đầu năm 2026, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển. Toàn tỉnh có 2.857 tổ hợp tác, 645 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã đã đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng liên kết với doanh nghiệp và tham gia các chuỗi giá trị.

Sơ chế sản phẩm khô các loại tại Công ty TNHH chế biến thủy sản Phát Huy (xã Thạnh Phong, Vĩnh Long). (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Tổng doanh thu của các hợp tác xã trong 6 tháng ước đạt 763 tỷ đồng; tổng thu ngân sách từ các tổ chức kinh tế tập thể đạt 63,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,46% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Khu vực kinh tế tập thể tiếp tục đóng góp vào tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ kinh tế hộ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới.

Dù vậy, hoạt động của các hợp tác xã chưa đồng đều. Phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khả năng tích lũy thấp; việc tiếp cận tín dụng, đất đai và các nguồn lực phát triển còn gặp nhiều trở ngại. Chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị của một bộ phận cán bộ hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.

Đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh có 501 hợp tác xã đang hoạt động, trong khi 144 hợp tác xã ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động.

Tại hội nghị, các hợp tác xã tập trung kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn về quỹ đất xây dựng trụ sở, kho bãi, cơ sở sản xuất, nhà xưởng và kho lạnh; hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, chính sách đầu tư, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Ông Đặng Xuân Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Phương Đông đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ quỹ đất, chính sách đầu tư hạ tầng phục vụ hoạt động của hợp tác xã; tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường và có giải pháp giảm thiểu rủi ro đối với các hợp tác xã nuôi thủy sản.

Ông Lê Đình Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình kiến nghị tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và quỹ đất xây dựng trụ sở, nhà kho, cơ sở chế biến, đóng gói sản phẩm.

Trong khi đó, ông Cao Thành Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp-Du lịch Tân Phú đề nghị nghiên cứu phương án tận dụng các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để giao hoặc cho thuê, tạo mặt bằng cho hợp tác xã xây dựng trụ sở, nhà xưởng, kho lạnh.

Hợp tác xã cũng đề nghị được hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm vào thời điểm thu hoạch và xây dựng mã số vùng trồng cho khoảng 100ha sầu riêng.

Qua đối thoại, tỉnh Vĩnh Long có thêm cơ sở để rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, tập trung vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực sản xuất, liên kết thị trường và khả năng phát triển bền vững của hợp tác xã.

Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần tổ chức lại sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn./.

Vĩnh Long: Bốn nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay. Nhiều dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường.

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