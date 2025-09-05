Vĩnh Long ưu tiên hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 5/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam về cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết tỉnh có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái-văn hóa và các dự án gắn với phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, với lợi thế hơn 130 km đường bờ biển, Vĩnh Long hướng đến trở thành trung tâm năng lượng sạch ven biển phía Nam.

Theo quy hoạch được duyệt đến năm 2030, tỉnh có tổng công suất các nguồn điện là 9.127 MW, bao gồm: 4 nhà máy nhiệt điện với công suất 4.498 MW, 52 dự án điện gió với tổng công suất 4.179 MW, 5 dự án năng lượng mặt trời công suất 339 MW, cùng với 4 nhà máy điện sinh khối và 4 dự án điện rác. Hiện toàn tỉnh đang vận hành 4 loại hình nguồn điện với tổng công suất 5.422 MW.

Tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư và ưu tiên hợp tác với các đối tác Đan Mạch trong các lĩnh vực: Nông nghiệp xanh; năng lượng tái tạo; giáo dục đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe; logistics và du lịch sinh thái... đây cũng là thế mạnh của các đối tác Đan Mạch.

Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đan Mạch đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai dự án tại địa phương.

Ngoài ra, thông qua Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long mong muốn thiết lập mối liên kết trực tiếp giữa tỉnh và các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Đan Mạch trong thời gian tới.

Ông Nicolai Prytz-Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, là quốc gia đầu tiên trên thế giới lắp đặt trang trại điện gió ngoài khơi thương mại trong hơn ba thập kỷ trước đây, Đan Mạch đã trở thành quốc gia tiên phong thực sự về năng lượng gió. Năm 2024, năng lượng gió chiếm 55% sản lượng điện của Đan Mạch.

Thành công của Đan Mạch bắt nguồn từ các chính sách năng lượng hiệu quả, sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, ngành công nghiệp và người dân, sự tập trung liên tục vào đổi mới và tích hợp công nghệ tương lai.

Điều này đã định vị Đan Mạch là một trung tâm năng lượng gió toàn cầu, cũng như có các công ty hàng đầu thế giới trong tất cả các giai đoạn phát triển năng lượng gió.

Tỉnh Vĩnh long có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi tỉnh có tài nguyên gió đáng kể. Do đó, các công ty về các giải pháp năng lượng bền vững của Đan Mạch đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này của tỉnh.

Ông Jason Chua-Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Phát triển Khu vực châu Á mở rộng, Công ty Vestas Development cho biết, Vestas là một công ty của Đan Mạch và là công ty dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp năng lượng bền vững.

Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực năng lượng gió hơn 40 năm và đã lắp đặt các dự án tua bin gió tổng công suất hơn 188 GW trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Vestas đã lắp đặt 35 dự án với tổng công suất 1,6 GW, đóng góp đáng kể cho bối cảnh năng lượng tái tạo.

Công ty Vestas mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực năng lượng gió của tỉnh Vĩnh Long, như: Khảo sát đánh giá sơ bộ tiềm năng và triển khai thực hiện việc đo gió; hoàn thiện các nghiên cứu cần thiết để đánh giá tiềm năng, báo cáo tiền khả thi; xây dựng đề xuất đầu tư phục vụ quá trình lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án./.

