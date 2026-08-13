Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu đề ra

Sáng ngày 13/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với 31 xã, phường khu vực phía Đông Lâm Đồng về tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của 31 xã, phường khu vực phía Đông là 793 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 10/8/2026 đạt 376 tỷ đồng, đạt 47,39% tổng kế hoạch vốn giao.

Thống kê có 9/31 xã đạt kết quả giải ngân trên 50% kế hoạch vốn giao; có 15/31 xã đạt kết quả giải ngân trên 40% kế hoạch vốn giao và có 7/31 đơn vị đạt kết quả giải ngân dưới 40% tổng kế hoạch vốn giao.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp trong thời gian qua chủ yếu của những tồn tại, hạn chế việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư như thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán, lựa chọn nhà thầu và các thủ tục liên quan còn kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu các địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu thường xuyên; chưa chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Theo ông Võ Đức Tuấn, việc bám sát kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý và cam kết giải ngân với Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa nghiêm, dẫn đến nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp nhưng chưa có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ. Một số chủ đầu tư chưa chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, tháng, chưa phân công rõ trách nhiệm đối với từng dự án, từng gói thầu; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý thủ tục còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo nhưng chưa được giải quyết dứt điểm…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, phường thảo luận đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Cụ thể là các xã, phường chủ động phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn, bảo đảm đủ điều kiện thi công, tạo điều kiện cho các Ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Đại diện các xã, phường cũng cam kết giải ngân vốn đầu tư công đến 30/8/2026 đạt 60,4% kế hoạch vốn; đến 30/9/2026 giải ngân tối thiểu đạt 65% kế hoạch vốn; đến ngày 30/12/2026 giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn và đến ngày 31/01/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các xã, phường năm 2026 là dịp để các địa phương chỉnh trang đô thị, nông thôn; đồng thời, từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trong khu dân cư và kết nối các khu sản xuất… góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Do đó, đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai từng dự án theo kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/01/2027 đạt 100% kế hoạch vốn.

Ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường được phân công phụ trách trực tiếp phải khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư; xây dựng tiến độ và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. các đơn vị xác định cụ thể thời hạn hoàn thành từng công việc; thực hiện nghiệm thu khối lượng, thanh toán hằng tuần; đôn đốc tiến độ thực hiện của nhà thầu và các đơn vị được ủy quyền để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ kéo dài.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức, triển khai dự án, công trình và giải ngân vốn đầu tư công vốn đang còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Các đơn vị xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra./.

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