Vietcombank dành 50.000 tỷ đồng giảm tối thiểu 1% lãi suất cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về triển khai "Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa," Vietcombank dành 50.000 tỷ đồng với lãi ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo đó, chương trình hướng đến hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các lĩnh vực được hướng đến gồm nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo; các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, chương trình được triển khai từ nay đến 31/12/2028 hoặc theo thông báo cập nhật của Vietcombank.

Về lãi suất, Vietcombank áp dụng mức ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, ngân hàng xem xét miễn, giảm các loại phí dịch vụ phù hợp theo quy định và điều kiện áp dụng.

Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững./.